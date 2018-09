Die Grube im Boden ist nicht tief, aber tief genug für ihren Zweck. Sie ist, was für Köche eine Schüssel – und daher unverzichtbar für die kleinste öffentliche Kompostanlage der Stadt. Die Verantwortlichen mixen in der Erdgrube, die mit der Zeit immer tiefer wurde, Häcksel mit Früchte- und Gemüseresten und hacken die Masse klein, bevor sie auf dem Haufen landet. Spaten, Schere und Schaufel liegen in einer Holzkiste neben der Grube.

Am Boden bei der Kiste liegen Bierdosen und Pizzaschachteln.

Es ist Samstagmorgen. Der Bus hält an der Haltestelle «Universität» nebenan, Autos und Mofas brausen durch den Schützengraben, Kinder kreischen am Holbeinplatz vis-à-vis, und von irgendwo her ertönt ein greller Ton. Mitten in diesem Stadtlärm stehen drei Komposthaufen auf acht Quadratmetern – und «ruhen».