Die Krebsliga beider Basel passt sich den Umständen an und verändert ihr Angebot

Der «Lockdown» betrifft auch die Dienstleistungen der Krebsliga beider Basel: die Geschäftsstelle am Petersplatz 12 ist vorübergehend geschlossen, sämtliche Kursangebote für Krebsbetroffene, sowie die öffentlichen Veranstaltungen des Hausprogramms, können bis auf weiteres nicht stattfinden, wie die Krebsliga am Donnerstagnachmittag mitteilt.

Bezüglich ihrer Beratungs- und Unterstützungstätigkeit hat die Krebsliga beider Basel weitergearbeitet – per E-Mail-, Telefon- und Online-Beratung. Was das Kursangebot betrifft, wie Yoga & Achtsamkeit, Progressive Muskelrelaxation, Aromapflege, gemeinsames Kochen, u.v.m. oder Gruppentreffen beinhaltet, zieht sie nun mit dem Online-Angebot via dem Online-Video-Telefondienst «Zoom» nach. Weitere digitale Angebote, wie Anleitungsvideos zu zusätzlichen Online-Kursen werden laut der Krebsliga beider Basel derzeit erarbeitet.

Auch die Krebsliga beider Basel hilft ausserdem mit, besonders gefährdete Risikogruppen mit Lebensmitteln zu versorgen oder auf Wunsch telefonischen Kontakt mit ihnen aufrecht zu erhalten.

Alle Beratungsangebote und Hilfestellungen finden Sie hier.