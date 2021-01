Die Lehrerin vom Schwarzen Block: 29-Jährige mischte bei Ausschreitungen an vorderster Front mit

Vieles entsprach am Donnerstag dem üblichen Muster eines Prozesses gegen die Teilnehmer der Pnos-Gegendemonstration vom November 2018: Keine Aussagen, viele Videoaufnahmen, lediglich passive Teilnahme und schliesslich eine Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe.

Ungewöhnlich hingegen war bereits die Anklage: Die Staatsanwaltschaft stuft die 29-jährige Frau aus Basel als Koordinatorin und Leitfigur ein, die auch dem schwarzen Block an der Demo Anweisungen gebe. Auf den Videoaufnahmen ist etwa zu sehen, wie mehrere Vermummte einen Baustellenkompressor auf die Rosental-Kreuzung neben der Messe schieben, die Frau scheint kurz zu intervenieren, danach einigt man sich und sie winkt später gar weitere Demonstranten herbei.

Dabei agiert sie überraschend entspannt und routiniert. «Sie dirigierte auch Mitglieder des Schwarzen Blocks und übte eine Führungsfunktion aus», sagte Staatsanwalt Camilo Cabrera am Donnerstag in seinem Plädoyer. Auf mehreren Aufnahmen sei zu sehen, wie sie bestimme, was gemacht werde und wann man sich zurückziehe.

Hundehaufen auf Primarschule gesprayt

Aussergewöhnlich an der Verhandlung am Donnerstag war auch ein weiterer Anklagepunkt: Die Frau sprayte im August 2019 beim Inselschulhaus in Kleinhüningen ein Dackelbild mitsamt Hundehaufen an eine Mauer. Dabei signierte sie das Kunstwerk zusammen mit einer anderen Frau jeweils mit dem ersten Buchstaben ihrer Vornamen. Die zwei wurden von einem Zeugen beobachtet und kurz darauf von der Polizei mit einer Spraydose im Rucksack angetroffen.