Wer hat es nicht schon gesehen, das knallrote Sofa in Lippenform. Die meisten kennen es in der Version des italienischen Designkollektivs Studio 65, das die Couch unter dem Namen Bocca um 1970 entwarf. Die damals neu entwickelten Schaumstoffe erleichterten die Produktion freier, skulpturaler Formen oder machten sie zum Teil überhaupt erst möglich.

Das markante Sitzmöbel, mit dem seine Entwerfer den vorherrschenden guten Geschmack infrage stellten, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine lange Geschichte hinter sich. Für die verführerischen Lippen stand mit Mae West das Sexsymbol der Zwanziger- und Dreissiger-Jahre. Seinen ersten Auftritt hatte das Sofa in einem Bild von Salvador Dalí mit dem sprechenden Titel «Mae Wests Face which May be Used as a Surrealist Apartment».

Maes Gesicht gerät hier zum Wohnzimmer – die obere Gesichtshälfte als rot getünchte Wand, die untere mit Riemenparkett versehen. Die Augen in Form von gerahmten Bildern und der Mund als Sofa. Auch wenn das Wohnzimmer nie Realität werden sollte, liess Dalí in der zweiten Hälfte der Dreissiger-Jahre immerhin wenige Stücke des Sofas herstellen.

Die Ausstellung wartet mit vielen Kunstwerken auf

Dass sich die Designwelt gerne von der Kunst inspirieren lässt, ist kein Geheimnis. Die exaltierten Möbel der späten Sechziger wären ohne die Pop-Art ebenso wenig denkbar, wie die Entwürfe der frühen Moderne ohne Kubismus und die Abkehr von der figürlichen Malerei. Gerade weil letztere Bewegung mit ihren funktionalen Entwürfen bis heute so sehr im Fokus der Designgeschichte steht, fand der Einfluss des Surrealismus auf die Welt des Designs bisher ungenügend Beachtung.

Die Ausstellung «Objekte der Begierde» im Vitra Design Museum will hier Abhilfe schaffen und die engen Verbindungen zwischen dem Surrealismus in der bildenden Kunst und seinem Pendant im Bereich des Möbel- und Objektdesigns aufzeigen. Entsprechend gross ist für ein Designmuseum die Zahl der Kunstwerke, mit der die Ausstellung aufwartet: Neben dem omnipräsenten Dalí sind René Magritte, Man Ray und Marcel Duchamps die bekanntesten. Ein x-fach vergrösserter de Chirico schafft ausserdem ein Bühnenbild für weitere Sitzmöbel des italienischen Radical Designs, bei dem ein Fuss ebenso zum Sessel werden kann wie ein ionisches Säulenkapitell.

Fallen hier die gegenseitigen Bezüge sofort ins Auge, ist das Wechselspiel zwischen surrealistischer Kunst und Design andernorts überraschender: Le Corbusier, den man gerne mit weissen kubischen Wohnbauten und kühlen Stahlrohrmöbeln assoziiert, schafft für den Sammler Carlos de Beistegui in Paris unter anderem einen surrealistischen Dachgarten, der von einer weissen Mauer umgeben wird. Auf den grünen Rasen setzt Le Corbusier ein barockes Cheminée und weiteres entrücktes Mobiliar, das so gar nicht in diesen Aussenraum passt und unseren Erwartungen zuwiderläuft.