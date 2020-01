Die MCH Group AG im Strategie-Dschungel: Hohe Defizite, irritierte Aktionäre und die Hallenpläne

Finanziell war die Luxusautomesse Grand Basel ein Desaster. Wie die MCH Group AG in der Beantwortung von 39 kritischen Fragen aus dem Aktionariat am Montag schreibt, resultierte beim Versuch, die Autosammler anzusprechen, ein Defizit von 27,8 Millionen Franken. Hinzu kamen Abschreiber der Standbauten in der Höhe von 6,8 Millionen Franken.

Ebenfalls publik wurden erstmals die Zahlen des Engagements in Lausanne. Dort war die MCH Group AG über eine Tochtergesellschaft am Palais Beaulieu Lausanne beteiligt. Aus dem Engagement hat sich die Gruppe mittlerweile weitgehend zurückgezogen. Nach Angaben des Verwaltungsrats beträgt der kumulierte Verlust der MCH Group AG in Lausanne in den insgesamt zehn Jahren 2010 bis 2019 35,6 Millionen Franken. Dazu kommt die Sanierung der Pensionskasse in der Höhe von weiteren 9 Millionen Franken sowie Rückstellungen von 6,1 Millionen Franken für ausstehende Mietkosten. Das ergibt ein Gesamtdefizit von 50,1 Millionen Franken.