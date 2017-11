Mietvelos oder ein Velotaxi

Ideen gab es einige: eine Mietvelostation oder Velotaxis an der Tramhaltestelle einzurichten, den Weg in die Stadt auf dem Boden zu markieren oder die triste Eisenbahnbrücke, die man unterqueren muss, zu verschönern. Dass sie früh dran sind, kann man nicht behaupten. Die Tramverlängerung wird schliesslich bereits am 9. Dezember eingeweiht – also in knapp drei Wochen.

Die Fahrt auf der 3er-Linie und den elsässischen Bussen des Distribus ist an jenem Samstag gratis – ab wie viel Uhr genau steht noch nicht fest. Ausserdem gibt es an der Westseite des Bahnhofs von Saint-Louis, auf dem Place Mermoz und beim Pfaffenholz, festliche Aktivitäten.

Jean-Marie Zoellé, Maire von Saint-Louis, kann der Diskussion um die Entscheidung für die 3er- statt der 11er-Linie nichts abgewinnen. «Man muss das langfristig sehen. Saint-Louis besteht nicht nur aus dem Zentrum.» Für Zoellé spielt das neue Tram eine wichtige Rolle bei der Entwicklung eines neuen Quartiers und einer Verkehrsdrehscheibe am Bahnhof. Und: «Wenn wir das 11er-Tram verlängert hätten, hätte man in der Avenue de Bâle alle Bäume fällen müssen. Die zwei Jahre dauernden Bauarbeiten ohne Parkplätze hätten die Geschäfte dort nicht überlebt.»

Kein Abstempeln grüner Zettel

Eine schlechte Nachricht gibt es für die Schweizer, die mit dem Tram nach Saint-Louis zum Einkaufen fahren wollen. «Das Abstempeln von grünen Zetteln für die Mehrwertsteuererstattung ist nicht vorgesehen. Dafür muss man weiterhin mit dem Auto an den Autobahn-Grenzübergang fahren», ärgert sich Weinhändler Renner, der sich bei dem Thema mehr Unterstützung durch die lokalen Politiker gewünscht hätte. Die Mehrwertsteuer zurück gibt es in Frankreich ab Einkäufen von 175 Euro.

Neue Töne von den Detailhändlern gab es in Bezug auf das beim Flughafen geplante riesige Einkaufszentrum Unibail. Voraussichtliche Eröffnung ist frühestens 2022, die geplante Verkaufsfläche beträgt wie bei der Mall of Switzerland bei Luzern 65 000 Quadratmeter. Anstatt sich zu wehren, sucht man jetzt die Kooperation. «Wir arbeiten mit Unibail zusammen, um Synergien zu finden, und möchten, dass sie uns helfen, die Innenstadt zu dynamisieren», berichtet Cheron.

An einem Strang mit der Stadtverwaltung ziehen die Detailhändler beim Vorhaben, am Place de l'Europe, wo der samstägliche Markt ist, auf 600 bis 800 Quadratmetern eine Markthalle einzurichten. Gedacht ist an zehn bis fünfzehn Stände mit Fisch, Fleisch, Käse, Früchten und Gemüse. Sie sollen täglich geöffnet haben. Cheron, der im Zentrum eine Immobilienagentur betreibt und deshalb Interesse an einer attraktiven Innenstadt mit Laufkundschaft hat, schätzt, dass man das Projekt innerhalb eines Jahres umsetzen könnte. Derzeit läuft eine Machbarkeitsstudie. Die politische Entscheidung liegt beim Stadtparlament.