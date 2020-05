Die Muse ist wachgeküsst: So sieht es jetzt in der Museumsstadt Basel aus

Basel ist endlich wieder die Museumsstadt, als die sie sich in Prospekten und bei Touristen anpreist. Am Montag öffneten bereits einige private Institutionen wie die Fondation Beyeler wieder, gestern Dienstag wurden nun auch die fünf Staatsmuseen aus dem Lockdown entlassen. Ihnen allen gemein ist ein strenges Sicherheitskonzept mit Markierungen und Auflagen, selbst in den Museumsshops.

Der grosse Andrang blieb in Kunstmuseum Basel am ersten einigermassen schönen Tag nach der zweiten Lockdown-Lockerung aus. Eine Druggedde wurde zumindest im Kunstmuseum auch nicht erwartet, wie Sprecherin Karen Gerig sagt. «Dafür durften wir viele Stammgäste begrüssen, die lange auf die Wiedereröffnung gewartet haben.» Denn inbrünstige Liebhaber hat die Kunstsammlung im Zentrum der Stadt einige. Unter den Gästen war auch ein Mann, der dafür extra von Genf nach Basel gereist war.