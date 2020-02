Die Mutter schlägt zurück: Warum man das Drummeli wieder sehen muss

Das Drummeli ist ein Monster. So steht es auch in seinem historischen Namen und die Bezeichnung ist wahr: Das Monstre-Trommelkonzert, wie es früher noch offiziell hiess, bildet während einer Woche den Abschluss der traditionellen Basler Bühnenvorfasnächte. Rund 1100 Darstellende bestreiten gemeinsam mit professionellen Schauspielern ein Bühnenprogramm, das in der Regel gute zweieinhalb Stunden dauert. Es ist damit einer der teilnehmerintensivsten Events im Basler Veranstaltungskalender, insbesondere im Frühjahr. Kein Wunder, denn schliesslich handelt es sich dabei um die Leistungsschau der fasnächtlichen Stammvereine, von denen die richtig grossen jeweils um die hundert musizierende Teilnehmer auf die Bühne des Musical Theaters zu stellen vermögen.

Drummeli 2020 15. Februar bis 21. Februar 2020, Musical Theater Basel. Vorverkauf bei ticketcorner.ch sowie bei Bider&Tanner in Basel.

Die Herausforderung ist die schiere Grösse Dabei bleibt das Drummeli aber weitgehend eine Laienveranstaltung. Organisiert wird es vom Fasnachts-Comité, selbst ein Verein, und dieser verfügt nicht über die Kapazitäten, ein professionelles und grosses Eventmanagement zu stellen. Entsprechend lebt das Drummeli von den Teilnehmenden – und finanziell von den Ticketverkäufen, was die Ansprüche an die Show zunehmend wachsen liess. Das Programm 2020 behandelt eine «Tour de Bâle», die über 34 Programmpunkte durch eine Vielzahl von Basler Orten führt. Da ist etwa der Zolli zu thematisieren, aber auch der Totentanz. Das Ensemble gab bei einem Probenbesuch am Dienstag einen ersten Einblick in die Nummern: Wie etwa der Tod persönlich das Fasnachts-Comité abzuholen versucht, während im Theater Basel der Versuch einer Vorfasnachtsinszenierung geprobt wird, inklusive launischem Impresario mit Zürcher Dialekt.

