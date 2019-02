Sie haben Gabelfederung, einen eingebauten Cupholder, Handyhalterung und sogar einen USB-Anschluss. Der Leihtrotti-Anbieter Flash hat in Basel und Zürich eine neue Generation von Leihtrottis ausgerollt. «Wir vollziehen damit bei den E-Scootern die Transformation vom Spielzeug zum Verkehrsmittel», sagt Geschäftsführer Torge Barkholtz zu watson. 100 Flitzer stehen in Basel, 20 in Zürich bereit.

Die Flash-Scooter sind eine Eigenentwicklung. Bislang setzten E-Trotti-Anbieter wie Bird, Lime oder Tier in der Schweiz auf chinesische Massenware des Herstellers Segway. Diese Scooter waren ursprünglich für Privatnutzer und nicht für den Verleih konzipiert. Die Folge: Viele Leihtrottis gingen oftmals bereits nach zwei Monaten kaputt. Bei den neuen, solider gebauten Flash-Modellen rechnet Barkholtz mit einer Lebensdauer von mindestens sechs Monaten. Es lohne sich darum auch, die Tretroller zu reparieren, wenn sie beschädigt sind.

In Basel sind zudem in der Flash-App «No-Parking-Zones» definiert, in denen die Miete der Scooter nicht beendet werden kann – etwa rund um den Bahnhof. Damit soll die Wildparkiererei eingedämmt werden.