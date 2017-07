Eigentlich ist das Jugendkulturfestival ja nicht mehr wirklich jugendlich. Das JKF ist ein Twen, jung erwachsen, kein Teenager: Es feiert am ersten Septemberwochenende seinen zwanzigsten Geburtstag. Und ein bisschen reifer kommt auch das Programm daher. So öffnet der Bird’s Eye Jazz Club neu an beiden Abenden seine Türen, womit der Jazz-Anteil im Musikprogramm deutlich zunimmt.

Doch auch die elektronische Musik erhält eine grössere Plattform. Dafür sorgt die DJ-Stage im Klosterhof, durch den Techno- , World- und Hiphop-Bässe dröhnen werden. Die Bedingungen erschweren sich dazu durch den Umbau des Stadtcasinos. Dass nicht wie üblich eine kleine Bühne zu stehen kommt, war schon seit längerem bekannt und wird mit dem Münsterplatz kompensiert. Zudem wird jene auf dem Pyramidenplatz einem solarbetriebenen Zelt für DJs weichen.

Planerische Schwierigkeiten

Die Organisatoren mussten indes auch einen neuen Standort für ihr Versorgungslager finden. Die Suche gestaltete sich gar nicht so einfach, das zweijährige Projekt geriet dadurch ernsthaft ins Wanken, wie die jungen Veranstalter an der gestrigen Medienpräsentation erzählten. Schliesslich wurden sie auf dem Münsterplatz fündig.

An jenem Ort, wo sich in zwei Jahren neue Probleme auftun werden: Gemäss dem neuen Bespielungskonzept für öffentliche Plätze dürften die dortigen Auftritte nicht mehr möglich sein. Festhalten werden die Organisatoren am Mehrwegkonzept, bei dem auch die Coop-Pronto-Filiale mitzieht – und zusätzlich auch die kürzlich eröffnete Coop-to-go-Filiale.

Trotz stets neuer Herausforderungen: Inhaltlich bleibt Vieles beim Alten. So bietet das Musikprogramm wenig Überraschungen. Zu den Headlinern auf dem Theater- und dem Barfüsserplatz gehören Brandhärd, Black Tiger und die Bitchqueens. Alles bewährte Begleiter dieses Festivals, alle seit mehr als einem Jahrzehnt im Geschäft. Die Rapper von Brandhärd etwa teilen mit dem JKF das Gründungsjahr. Hinter dieser ersten Reihe drängen aber durchaus frische Formationen nach vorne.

Die Songs von den Sons of Morpheus oder auch Heavy Harvest bedienen vielleicht ein kleineres Publikum, sind aber ein ausgezeichnetes Zeugnis der Basler Musikszene. Und genau dies will das JKF sein: eine möglichst breit gefächerte Leistungsschau der Basler Kulturjugend. Wer es leichter mag, dem sei die Truppe Brass Departement ans Herz gelegt, welche bekannte Pop- und Rocksongs mit Trompeten und Posaunen neu interpretiert. Oder die zugänglichen Lux-Vultus: Synthie-Pop-Hymnen im Stile der Pet Shop Boys oder Talk Talk.

Spartenvielfalt

Die Vielfalt zu vergrössern, war denn auch eines der zentralen Ziele von Präsident Alain Schnetz und Geschäftsführerin Carole Ackermann. Beide sind neu in ihrem Amt. «Man kennt das JKF hauptsächlich für die Musik, doch wir wollen zeigen, dass es noch mehr gibt», sagt Schnetz. Der Student mit Jahrgang 1991 nimmt sich eine zweiwöchige Auszeit, in der er sich ganz der Organisation des Gratis-Festivals widmet – ehrenamtlich. Ackermann ist dabei die einzige festangestellte Mitarbeiterin. Während rund eines halben Jahres absolviert sie ein 100-Prozent-Pensum.

Insgesamt bietet das JKF 180 Programmpunkte. Diese reichen von BMX-Wettkämpfen über Flamenco-Tänze bis zu einer Schreibwerkstatt für angehende Schriftsteller. Denn ein Bereich, der kontinuierlich an Bedeutung gewinnt, ist die Literatur. Auffallend viele Bewerbungen um eine Bühnenmöglichkeit seien von jungen Autorinnen und Autoren eingegangen, sagt Ackermann. Auch das Theater wird wichtiger: Mit dem Safe des Unternehmens Mitte ist eine zweite Plattform zur kleinen Bühne des Theaters dazugestossen.

Und wie feiert sich das JKF für seinen Geburtstag selbst? Fast gar nicht. «Für uns steht im Vordergrund, die aktuellen Leistungen der Basler Jugendlichen hervorzuheben», sagt Schnetz. Zeit für eine Rückblende bleibe kaum.