Die Ohnmacht der Behörden: Der Basler Fall der Alice F. und eine Zürcher Parallele

Alice F. ist seit Jahrzehnten eine pathologische Querulantin. Die Strafverfolger ermittelten mehrfach gegen sie wegen Gewalt und Drohung gegenüber Beamten und Behörden. Dreimal wurde sie psychiatrisch begutachtet, ihre wahnhafte Erkrankung dokumentiert. Zweimal zogen die Behörden Alice F. im Rahmen des fürsorgerischen Freiheitsentzugs aus dem Verkehr. Therapeutische Massnahmen und medikamentöse Behandlung erachteten die Psychiater jedoch als aussichtslos, da Alice F. keine Einsicht zeige. Dies geht aus der Anklage hervor.

Wie kann es sein, dass die Behörden nicht handelten, selbst als sich der Wahn bei Alice F. in den Wochen vor der Tat wieder verdichtete? Die «Weltwoche» spekulierte, die Basler Behörden verfügten wohl nicht über das nötige Instrumentarium, um die Bedrohung richtig einschätzen zu können. Wäre die in Zürich praktizierte «Octagon»-Checkliste angewendet worden, hätte sich eine Intervention aufgedrängt, mutmasst die Zeitschrift. Anders gesagt: Der Tod des 7-jährigen Ilias hätte verhindert werden können.

Wie schwierig es jedoch ist, die Öffentlichkeit zu schützen, zeigt ein aktueller Fall einer Frau aus Zürich: Sie gibt an, 2004 mit einem Messer verletzt worden zu sein, doch die Polizei nehme sie nicht ernst und habe ihre Anzeige falsch protokolliert. Immer wieder wird sie vorstellig. Am 23. April 2013 schreibt sie der Zürcher Polizei E-Mails, dass sie am Freitag dieser Woche erneut vorsprechen werde und weiter: «Wenn W. (ein Beamter der Kantonspolizei) wieder falsch protokolliert, muss ich mir ernsthaft überlegen, das, was sie mir unterstellen, zu sein: eine Mörderin, auch zu werden.» Die Staatsanwaltschaft eröffnet ein Verfahren und setzt die Frau wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte in Untersuchungshaft.