Letztes Ausrufezeichen im Streit um die Regulierung der fasnächtlichen Kunst und Kreativität sei die Aufnahme der Fasnacht ins Unesco-Weltkulturerbe gewesen, schreibt die Olympia an die Medien: «Das Gütesiegel für die Mainstreamisierung der Fasnacht wurde mit dem Unesco-Eintrag erreicht, was mit dem Ausverkauf der Tradition als Touristen-Attraktion einhergeht.»

Beim Fasnachts-Comité sorgt die Ankündigung der Olymper für wenig Unruhe. «Wir nehmen das zur Kenntnis und freuen uns auf einen spannenden Zug», sagt Comité Obmann Christoph Bürgin gegenüber der bz. Die Olymper nehmen übrigens auch am Drummeli teil, der Vorfasnachtsveranstaltung des Comités.

Eigentlicher Hintergrund des Streits dürfte sein, dass das Comité nach der letzten Fasnacht den Olympern zehn Prozent der Subventionen abgezogen hatte. Weil die Clique sich am Mittwochnachmittag nicht an die Regeln gehalten hatte, wie eine Clique einzustehen habe. Die Olymper «fädelten ein», statt den kompletten Zug auf der Route aufzustellen. Sie hätten gar keinen Platz für ein regelkonformes Aufstellen gehabt, so das Argument der Fasnächtler. Laut Conti habe dieser Abzug von rund 1100 Franken «intern zu grossem Unmut» geführt. Besonders, weil sich im Jahr davor die Olymper und das Comité schon wegen des Auftritts am «Drummeli» in die Haare geraten waren.

Wichtig oder nur Wichtigtuer?

«Das Comité spielt sich auf», sagt Conti. «Wir sind nur noch dazu da, den Bückling zu machen. Das geht so weit, dass sich Cliquen nur noch für das Comité herausputzen, nicht mehr um der Fasnacht willen. Es hat sich vonseiten des Comités eine Kultur eingebürgert, die Kunst zu bewerten und zu strukturieren.»

Nun gibt es keinen Zwang, an der Fasnacht von Comités Gnaden teilzunehmen. Doch das Comité organisiert nicht nur den Fasnachtsablauf, es verteilt auch den Erlös aus dem Plakettenverkauf als Subventionen an die Cliquen. Und macht Abzüge. Hier ist seit Jahrzehnten die Kritik am lautesten. Denn niemand weiss, wie viel Geld das Comité einnimmt, wie viel davon ausgeschüttet wird, und nach welchem Schlüssel. «Mit der Vergabe der Subventionen verfügt das Comité über ein sehr starkes Instrument», sagt Conti. «Diese sind ein wichtiger Teil des Fasnachtsbudgets von Stammcliquen, die ja auch Junge Garden ausbilden.»