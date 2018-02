Noch ist der Abstimmungskampf in vollem Gang. Doch bereits heute lassen sich für Basel-Stadt erste Tendenzen erkennen. Bei den meisten Vorlagen scheint die Ausgangslage sogar ziemlich klar zu sein. Nur in einem Fall zeichnet sich ein enges Rennen ab. Über insgesamt vier Vorlagen haben Herr und Frau Basler am 4. März zu befinden. Entschieden wird auf kantonaler Ebene über die Ruhegehalts-Initiative sowie über die Initiative für eine «Nachhaltige und faire Ernährung». Auf Bundesebene kommen die No-Billag-Initiative und die neue Finanzordnung zur Abstimmung.