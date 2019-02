Die erste Pilot-Polleranlage oben am Spalenberg hat seit ihrem Einbau Anfang 2016 die Zahl verbotener Zufahrten reduziert. Wegen konzeptioneller Mängel soll aber auch sie ersetzt und umplatziert werden. So umfasst der Kredit 2,4 Millionen Franken für insgesamt sieben Anlagen; dazu kommen jährliche Betriebs- und Unterhaltskosten von 155'000 Franken.

Neue Poller sind vorgesehen an Fischmarkt/Stadthausgasse, Freier Strasse, Rittergasse, Kasernenstrasse sowie in der Steinenvorstadt, dort an Ein- und Ausfahrt. Die versenkbaren Poller sollen die Verkehrsregeln in der fussgängerfreundlichen Innerstadt klarstellen, die Kantonspolizei entlasten und zur Gefahrenabwehr beitragen.

Der Grosse Rat beschloss die Pläne nun mit 76 gegen 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Einzig die SVP votierte dagegen: Polleranlagen seien eine "schlechte Idee", ihre Beschilderung verschandle das Stadtbild. Dass keine Debatte stattfand, könnte am sehr umfassenden Bericht der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) liegen; diese war klar dafür.