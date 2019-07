I see trees of green,

red roses too

I see them bloom

for me and you

And I think to myself

what a wonderful world.

«What a Wonderful World», der optimistische Protest von Louis Armstrong gegen die harsche US-Politik in Zeiten von Bürgerrechtsbewegung und Vietnamkrieg: Es ist ihr Song. Nadine Gautschi singt ihn dutzendfach, quer durch die USA, von Kleinstadt zu Kleinstadt, 50'000 Meilen verbringt sie im Bus. Immer auf einer kleinen Bühne, oft vor grossem Publikum. Sie ist 19 Jahre alt.

Mit der Matur im Sack und einem angehängten Englischkurs in Australien tingelt sie ein Jahr mit einem Musical-Ensemble durch die Staaten. Meist tanzt sie im Hintergrund, Armstrongs Ballade ist ihr Solo. Danach wird sie Wirtschaft studieren, in der internen Revision von Erns&Young anheuern und dafür auf der ganzen Welt arbeiten. Sie wird zu Syngenta wechseln, ihren Mann kennenlernen und schon kurz darauf heiraten. Sie wird nach London ziehen und mit knapp dreissig Jahren eine Familie gründen.

Der einjährige Trip durch den mittleren Westen der USA mag als flippige Episode in einem ansonsten bürgerlichen Leben erscheinen, als kurzer Aussetzer in einer rasanten Karriere. Doch was die junge Studentin 1992, als durchschnittliche Sängerin antrieb, ist ihr geblieben: eine unbändige Neugier für das Unbekannte. Aus dem gleichen Grund will sie jetzt in die Basler Politik. So ist Nadine Gautschi, 47, Regierungsratskandidatin der FDP.

Ein Glücksfall für die

Basler FDP

Wir treffen Nadine Gautschi bei ihr zu Hause. Sie sitzt am Gartentisch; ihre ganze Erscheinung ist weiss: Hose, Bluse, und natürlich ihre schlohweissen Haare bis zu den Schultern. Kontrast bieten lediglich die runde Brille, zwei schmale Augen dahinter und eine rote Kette um den Hals.

An diesem Tisch findet Gautschis soziales Leben statt. «Fast jeden Sonntag» bewirtet sie Freunde und Familie; sie sei eben eine leidenschaftliche Köchin. Gautschi wohnt im Pfarrhaus der Tituskirche auf dem Bruderholz, einem Monolithen aus Sichtbeton. Hier hat sich die Familie Gautschi schliesslich niedergelassen. Das war 2010, nach mehreren Jahren als Expats in Singapur, wo Mann Christian für die UBS gearbeitet hat. Wieder in der Heimat trafen sie auf für sie rückständige Strukturen: keine Kitas, keine Mittagstische für ihre drei Kinder.

Nadine Gautschi war politisiert.

Sie trat dem Elternbeirat an und wurde Kritikerin des Erziehungsdepartements. Die «Tageswoche» nannte sie despektierlich die Anführerin einer «Hausfrauenguerilla», mit der sie sich gegen die Schulharmonisierung wehrte. 2012 kandidierte sie für die FDP, bald darauf ist sie Vizepräsidentin. Sie sei ein «Glücksfall» sagt Parteipräsident Luca Urgese. In der FDP gibt es wenig Frauen, Gautschi trat in eine Lücke. Dabei bewegt sie sich nicht stramm auf Parteilinie – typisch für Quereinsteiger.

Knapp ein Jahr nach ihrem Beitritt meldete sich Gautschi erstmals kritisch zu Wort gegen die nationale Parteileitung. «Für mich als weibliches Mitglied der FDP ist der Entscheid der kantonalen Parteipräsidenten, sich gegen den Verfassungsartikel zur Familienpolitik auszusprechen, sehr enttäuschend», schrieb sie in einem Leserbrief.

Aktuell sorgt in der FDP ihre Position zur BVB für «Diskussionen», wie Präsident Urgese sagt. Gautschi kann sich eine Wiedereingliederung der BVB in die Verwaltung durchaus vorstellen: «Man sollte zumindest darüber diskutieren», findet sie. Sie weiss, von welchen Strukturen sie spricht: Sie war jene BVB-Verwaltungsrätin, welche sich gegen die Million für Saint-Louis sträubte und über Regierungsrat Hans-Peter Wessels gegenüber der Geschäftsprüfungskommission auspackte. «Ich habe es ihm schwer gemacht», sagt Gautschi, die darauf selbst in sozialen Medien beschimpft wurde. Sie sagt: «Ich würde es wieder tun.»

Die schwierigste Zeit in ihrem Leben

Wir treffen Nadine Gautschi einige Tage später erneut. Sie grüsst beschwingt und müde gleichzeitig: Am Abend zuvor haben sie FDP, LDP und CVP offiziell als Regierungskandidatin nominiert. Jetzt kann sie loslegen.

Was sie denn für Visionen habe? An der jetzigen Politik stört sie vor allem eines: «das langfristige Alimentieren, das es schwierig macht, aus der staatlichen Abhängigkeit herauszukommen» sagt Gautschi und meint die steigenden Sozialkosten. «Jeder kann eine Aufgabe erfüllen.» Eine klassisch neoliberale Haltung, doch aus dem Mund von Nadine Gautschi nicht frei von Widersprüchen:

Ihre schwierigste Zeit erlebte sie, als ihr Mann während eineinhalb Jahren arbeitslos war. Schliesslich stieg sie wieder in die Arbeitswelt ein, bis ihr Mann in Singapur einen Job fand. Leute in die Arbeit zu integrieren: Für Gautschi eine klassische Staatsaufgabe. Ohnehin ist sie nur dort für eine schlanke Verwaltung, «wo es Sinn ergibt». Sie selber arbeitet im Basler Justizdepartement.