Die Massnahme ist in Basel selber allerdings nicht unbestritten. Zahlreiche Parlamentarier wollen die Streckenführung durch die Innenstadt beibehalten. Es gehe nicht an, das Untere Kleinbasel von Barfüsserplatz und Schifflände abzukoppeln, argumentieren sie.

Die Basler Regierung will die Innenstadt vom Tramverkehr entlasten. Eine Massnahme dazu ist der geplante Bau einer neuen Tramstrecke durch den Claragraben. Ab 2026 soll der 8er via Wettsteinbrücke und Claragraben ins Kleinbasel fahren. Auf 25,1 Millionen Franken werden die Baukosten geschätzt, wovon der Bund gut 10 Millionen oder 40 Prozent übernehmen

2 Vollanschluss Aesch

Bereits Ende Februar hat der Baselbieter Landrat 52,7 Millionen Franken der kantonalen Autobahn A18 bewilligt. Mit dem Agglomerationsprogramm soll sich der Bund auch an diesem Projekt mit 40 Prozent beteiligen. Das sind rund 21 Millionen. Vorgesehen ist ein Grosskreisel, der zentrisch unter der A18 liegen wird. Daran werden sämtliche Ein- und Ausfahrten von und nach Basel respektive Laufen angeschlossen, um so auch die Situation am unfallträchtigen Knoten Angenstein zu verbessern und die Gemeinde Aesch vom Durchgangsverkehr zu entlasten.





Neben der bestehenden Querspange im Westen ist zudem eine zweite Spange im Osten an die Dornacherstrasse geplant. Diese ist nötig für eine allfällig spätere Anbindung von Dornach und des Gebiets Birsmatt in Aesch an die A18 über eine neue Birsbrücke. Zudem hat der Landrat beschlossen, dass der Linksabbieger Duggingen in Richtung Grellingen spätestens mit dem Baubeginn aufgehoben werden soll. So soll die Sicherheit im Knoten Angenstein möglichst schnell erhöht werden.