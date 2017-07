An der Basler Birsigstrasse, dort wo der Birsig im Untergrund versinkt, ist die Firma Mars One Ventures zu Hause. Sie will ihre Klienten ins All aufsteigen lassen. Im Jahr 2031 sollten erstmals Menschen auf den Roten Planeten verfrachtet werden – ohne Rückflugticket. So das Versprechen.

Der Holländer Lars Lansdorp propagiert die Idee auf zahlreichen Podien, der Deutsche Moritz Hunzinger agierte bisher als Delegierter des Verwaltungsrates. Dieses Amt hat er nun niedergelegt und beim Basler Handelsregisteramt um unverzügliche Streichung ersucht. Hunzinger ist sauer, dass seine Partner nicht aktiver seien.

Es fehle einfach an Engagement und Fleiss, aber auch an flüssigen Mitteln, moniert Hunzinger. «Es braucht nun fünfzig bis sechzig Millionen Franken, um das Projekt voranzubringen.» Geld, das eigentlich aufzutreiben wäre, würde man sich nur genügend darum bemühen, ist Hunzinger überzeugt.

Geschäftemacherei

Mit den Millionen wäre zwar weiterhin nur ein Bruchteil der Milliarden vorhanden, die ein bemannter Flug zum Mars verschlingen würde. Doch darum geht es offenkundig gar nicht, wie Hunzinger erstmals einräumt: «Es handelt sich um eine fantastische Idee, bei der es nicht darauf ankommt, dass sie realisiert wird.» Mars One Venture sei ein Merchandising-Unternehmen, dass – richtig gemacht – die nächsten fünfzig Jahre florieren könne.

Der Traum, auf den Mars zu fliegen, wecke bei den Menschen Fantasien, die sich bestens kommerzialisieren liessen. Als Beispiel führt Hunzinger den aufgeschalteten Webshop auf, bei dem vom bedruckten T-Shirt (30 $) bis zur Teetasse mit Logo (20 $) Mars-One-Utensilien verkauft werden. Kritik, dass Mars One unter Vorspiegelung eines konkreten Projektes nur einen Traum verkaufe, kann Hunzinger nicht nachvollziehen: «Ganz Amerika funktioniert so.»

Börsenhandel ist ausgesetzt

So virtuell wie das Projekt scheint auch das wirtschaftliche Fundament zu sein. So weist die Basler Traum-Firma, die an der Deutschen Börse kotiert ist, zwar ein Aktienkapital von knapp hundert Millionen Franken aus. Gemäss einem unveröffentlichten Gutachten beträgt der Substanzwert der Gesellschaft angeblich 400 Millionen Dollar. Dennoch fehlt es offenkundig an liquiden Mitteln. Der Jahresabschluss 2016 ist nicht publiziert. Die Börsenaufsicht hat mittlerweile den Aktienhandel ausgesetzt, da obligatorische Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Die Gefahr, dass die Anleger ihr Geld verlieren können, sieht Hunzinger gelassen: «Wer sich auf ein solches Investment einlässt, weiss um die Risiken.»

Die Firma war bereits vor zwei Jahren in den Schlagzeilen, als sie noch Cashcloud hiess und beim Basler Theater domiziliert war. Eine Bombendrohung eines damals wohl geprellten Anlegers gegen die Firma führte zu einer Sperrung des Steinenberg. Der damalige Chef Sven Donhuysen war in verschiedene Gerichtsverfahren involviert und musste in den vergangenen Monaten einen Grossteil seiner Start-up-Firmen liquidieren.

Ungemach droht der Mars Ventures nun aber nicht nur durch Anleger und die Börsenaufsicht, sondern auch durch das Basler Handelsregister. Denn nach der Demission des Managements weist die Firma sogenannte Organmängel aus, wie die Verwaltung bestätigt. Werden diese nicht in nützlicher Frist behoben, wird der Mars-Traum liquidiert – von Amtes wegen.