Die Rückkehr eines Tüftlers: Jakob K. präsentiert «Your Great Imagination»

Wer um die Jahrtausendwende das Glück hatte, ein Konzert von Popmonster mitzuverfolgen, bekam nicht nur vielschichtige Songs und einprägsame Melodien, sondern auch eine Band mit dem gewissen Etwas zu hören. Doch 2006 brach das Trio aus Nadia Leonti, Dino Tereh und Jakob Künzel auseinander – ohne den Durchbruch geschafft zu haben.

«Nach 25 Jahren Rockmusik mit über 1000 Live-Auftritten und dem damit verbundenen ständigen Überlebenskampf hatte ich ein massives Burnout», erinnert sich Künzel. Mit der Folge, dass sich das frühere Mitglied von Lazy Poker lange Zeit nicht mehr vorstellen konnte, nochmals Musik zu kreieren.

Im Popbusiness sind 13 Jahre eine halbe Ewigkeit. Eine solche hat Künzel in Anspruch genommen, um sich jetzt unter dem Namen Jakob K. und dem Album «Your Great Imagination» zurückzumelden. Dass er damit zugleich sein Solodebüt gibt, war nicht geplant. Dieser Schritt sei eher eine Art Notwehr gewesen, so der Musiker. «Ich konnte keine geeignete Band finden.» Seine Grundidee sei es gewesen, eine Platte zu produzieren, welche ihn als Jugendlichen in den frühen 1970er-Jahren selbst berührt und begeistert hätte.