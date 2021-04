Die Situation in beiden Basel Die Corona-Zahlen steigen und steigen - doch die Impfungen entfalten so langsam ihre Wirkung In den beiden Basel nehmen die Infektionszahlen seit Tagen zu. Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen erwartet wegen der jüngsten Öffnung der Terrassenbeizen und Kulturbetriebe einen weiteren Anstieg. Eine gute Nachricht gibt es aber: Seit Tagen verzeichnen Stadt und Land keine Todesfälle.

Es gibt weniger Todesfälle – ein Hinweis darauf, dass die Impfungen ihre Wirkung zeigen. Kenneth Nars

Die Coronazahlen steigen in beiden Basel beunruhigend: Aus dem Landkanton wurden gestern 82 Neuinfektionen gemeldet, aus Basel-Stadt 59. Die 14-Tages-Inzidenz (Ansteckungen pro 100'000 Einwohner) kletterte in Basel-Stadt auf 335, im Baselbiet auf 313. Für die Stadt ist dies der höchste Wert seit dem 18. Januar – jenem Tag, als in der Schweiz der zweite Lockdown in Kraft trat. Zudem liegt Basel-Stadt erstmals seit November wieder über dem nationalen Schnitt.

Allerdings sind die Zahlen nicht ganz miteinander vergleichbar. Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen verweist darauf, dass in seinem Kanton überdurchschnittlich viel getestet wird. Dasselbe trifft noch stärker aufs Baselbiet zu. Durch die Massentests in Schulen und Betrieben würden viele asymptomatische Fälle registriert, die sonst unentdeckt geblieben wären, sagt Krisenstabsprecher Rolf Wirz. Allein dieser Effekt führt zu Ansteckungszahlen, die geschätzt ein Viertel höher sind als ohne Testkampagne.

Wieder mehr Erkrankte in den Spitälern

Die Öffnungen der Beizenterrassen und Kulturbetriebe Anfang Woche hatten noch keinen Effekt, dürften aber laut Steffen in den kommenden zwei, drei Wochen zu einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen führen. «Der Umgang der Menschen mit den geltenden Massnahmen ist zuletzt wohl wieder etwas sorgloser geworden», fügt Wirz zudem an. Man beobachte die Entwicklung mit Sorge. Dies auch, weil die Zahl der Hospitalisationen nach oben zeigt: In beiden Basel mussten gestern 71 Personen wegen einer Coviderkrankung im Spital gepflegt werden, davon 16 auf der Intensivstation.

Einen grossen Unterschied zur Situation im Januar gibt es aber: Damals hatten beide Basel bei vergleichbaren Infektions- und Hospitalisationszahlen im Schnitt je einen Todesfall pro Tag zu beklagen. Das ist nun anders: Basel-Stadt vermeldete den letzten Coronatoten am 17. April, Baselland am 13. April. Ein Hinweis darauf, dass die Impfungen ihre Schutzwirkung entfalten.