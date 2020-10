«Die Situation ist dramatisch»: Raphael Wyniger über die noch lange nicht bewältigte Krise

Herr Wyniger, die Herbstferien sind zu Ende, viele Schweizer haben sie im eigenen Land verbracht. Wie fällt die Bilanz der Basler Hotels aus?

Raphael Wyniger: Sehr durchzogen. Während Berghotels fehlende ausländische Gäste durch solche aus dem Inland kompensieren konnten, gelang dies in Basel nur zu einem kleinen Teil. Was fehlt, ist der so wichtige Geschäfts- und Kongresstourismus.

In den Sommermonaten ist die Anzahl der Logiernächte im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 60 Prozent zurück gegangen. Wo stehen die Hotels jetzt im Herbst?

Wir gehen für die Monate September und Oktober – bis Stand heute – von einer Auslastung von 30 Prozent aus. Im vergangenen Jahr betrug diese im selben Zeitraum 69 Prozent.