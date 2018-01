Wir landen also zu Beginn des Clips mit einem Geschäftsmann am EuroAirport, der sich per Sofortnachricht darauf freut, in 15 Minuten vor dem Messeturm eine Frau – vielleicht seine Frau, vielleicht auch eine Geschäftspartnerin, wir wissen es nicht – zu treffen.

Wir sehen im Film ein Basel, dessen Einwohner zutiefst entspannt sind, ein gelassenes Basel, ein kulturell verwöhntes Basel und eben immer wieder dieses Taschenformat-Basel, wo alles innert weniger Minuten zu erreichen ist. Egal, ob Zoo, Architekturwunder oder Sportanlass, bewegen muss man sich hier kaum, am besten, man legt sich im Sommer ans Rheinbord. Wer doch arbeiten muss, der winke vom Roche-Turm aus den Rheinschwimmern zu.