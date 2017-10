Die Probleme bei den Industriellen Werken Basel (IWB) sind offenbar deutlich grösser als angenommen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass das Energieversorgungsunternehmen im Besitz des Kantons Basel-Stadt seit einem Monat ohne CEO und Verwaltungsratspräsident dasteht. Letzterer hatte Ende September per sofort seinen Rücktritt erklärt. Kurz darauf trennte sich der Verwaltungsrat auch von Direktor David Thiel.

Die bisherige Kommunikation von den IWB und dem zuständigen Regierungsrat Christoph Brutschin (SP) erweckte den Eindruck, dass es sich nur um Probleme auf der obersten Führungsebene handelt, von denen die Mitarbeiter nicht tangiert sind. Mehrfach betonten die Verantwortlichen in ihren Stellungnahmen ihre Zufriedenheit mit der Entwicklung des Unternehmens und der Arbeit der Angestellten.

Doch in der Belegschaft der IWB gärt es. Dies belegt eine Mitarbeiterumfrage aus dem letzten Jahr. Diese zeigt: Die Stimmung ist am Sinken. Gegenüber der Befragung zwei Jahre zuvor sind praktisch sämtliche Werte gesunken. Bei keiner einzigen der über 50 Fragen ist die Punktzahl gestiegen. Die allgemeine Zufriedenheit wird mit 73 von 100 möglichen Punkte beziffert – zehn Punkte unter dem selbst gesetzten Benchmark. Die Frage «Wenn es nach mir geht, arbeite ich in zwei Jahren noch immer bei den IWB» schafft gerade mal 82 Punkte. Etwas überspitzt formuliert: Jeder Fünfte will weg.

Wenig Wertschätzung

Besonders schlechte Noten erhält die Geschäftsleitung. Gerade mal 60 von 100 Punkten geben die IWB-Angestellten ihrer Chefetage. Auch die Unternehmenskultur schneidet mit 63 Punkten nur wenig besser ab. Die geringste Zustimmung fanden Aussagen wie: «Ich erlebe bei den IWB eine Kultur des Vertrauens» oder «Bei den IWB erfährt gute Leistung Wertschätzung.»

Gerade mal 53 Punkte erhielt die Aussage «Die IWB Kultur wird vom gesamten Kader angemessen vorgelebt.» Den schlechtesten Wert holte die Aussage: «Bei den IWB werden alle Mitarbeitenden nach den gleichen Massstäben behandelt.» Gerade mal 44 Punkte wurden dabei erreicht. Und dies obwohl der Benchmark mit 60 in der ganzen Befragung mit Abstand der am tiefsten angesetzte war.

«Schon länger ein Thema»

Die Ergebnisse erinnern teilweise stark an die Unzufriedenheit, welche seit längerer Zeit bei den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) ein latentes Thema ist. Dort hat sich mittlerweile sogar der zuständige Regierungsrat Hans-Peter Wessels (SP) eingeschaltet und eine klare Verbesserung gefordert.

«Wir können bestätigen, dass die Unzufriedenheit bei den IWB-Mitarbeitenden hoch ist», sagt Toya Krummenacher von der Gewerkschaft VPOD. «Das ist schon länger ein Thema.» Die drängendsten Themen seien die zunehmende Auslagerung von Jobs vor allem im Handwerk und das mangelnde Vertrauen in die Geschäftsleitung. Gleichzeitig betont Krummenacher einen Unterschied zur Situation bei den BVB: «Wir haben den Eindruck, dass unsere Anliegen vom Verwaltungsrat mindestens zum Teil gehört wurden und auch der zuständige Regierungsrat gehandelt hat», sagt sie mit Blick auf die personellen Abgänge an der Spitze des Unternehmens.

«Überwiegend positiv»

«Mit der gemachten Übereinkunft von Verwaltungsrat und CEO, sich im gegenseitigen Einvernehmen zu trennen, stehen diese Werte in keinem direkten Zusammenhang», sagt dagegen IWB-Pressesprecher Lars Knuchel. Aus den Bewertungen einzelner Fragen auf ein schlechtes Betriebsklima zu schliessen, sei ein Fehlschluss. «Die Mitarbeiterumfrage zeigt überwiegend positive Beurteilungen», betont Knuchel. So seien 68 Prozent der Befragten mit ihrer Arbeitssituation bei IWB sehr oder grösstenteils zufrieden. Nur ein Prozent der Antwortenden sei mit der Arbeitssituation gar nicht zufrieden.

«Richtig ist, dass einzelne Bewertungen im Vergleich zu den Ergebnissen der Umfrage 2014 zurückgegangen sind. Dies ist vor dem Hintergrund der grossen Veränderungen, in denen sich die Energiebranche befindet, nicht verwunderlich», so Knuchel. Die IWB hätten deshalb begonnen, das Thema Kultur unter Einbezug aller Kader und Mitarbeitenden weiterzuentwickeln.