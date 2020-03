Die Stunde der Langweiler

Wie stand es in der Prä-Corona-Ära um die politische Kultur in unserem Land? Obwohl Ausgleich und vorsichtiges Abwägen fest in der Schweizer DNA verankert ist, wurde auch hier manche Debatte von Populisten und Ideologen geprägt. Daran trugen wir Journalisten eine Mitschuld, schliesslich lässt sich mit provokativen Forderungen oder ironisch-bissigen Statements die besseren Schlagzeilen zimmern als mit einer unaufgeregten Analyse. Nun in der Krise ist alles anders – zumindest in unseren Breitengraden. Anstelle der Marktschreier prägen nüchterne No-Bullshit-Typen die Schlagzeilen. Faktenbasiert, empathisch und mit viel Geduld beantwortet BAG-Mann Daniel Koch seit Wochen die guten und schlechten Fragen der Medien. Der Spitzenbeamte, der bis vor kurzem der breiten Öffentlichkeit unbekannt war, erhielt zuletzt haufenweise Fanpost.

In unserer Region ist Thomas Steffen eine solche Stimme der Vernunft: Der Basler Kantonsarzt beleuchtete im Interview mit dieser Zeitung transparent die aktuelle Situation, unterliess es dabei nicht, Worte des Mutes und der Hoffnung einzustreuen. Während Donald Trump seit Wochen irrlichtert, kürt die «New York Times» Mutti Merkel nach deren faktenbasierter Fernsehansprache kurzerhand zur «Anführerin der freien Welt.» Unspektakuläre Beamte und vermeintliche Langweiler – sie vermitteln uns Sicherheit angesichts der schwierigen Situation und und Wochen voller Unsicherheit, die noch kommen.

Kritik an den Behörden muss auch in Krisenzeiten erlaubt sein. Sie soll aber mit Respekt vor dem Ernst der Lage erfolgen und am übergeordneten Ziel – der Bewältigung der Corona-Krise – orientiert sein. Laut meiner Einschätzung will eine Mehrheit der Bevölkerung genau das. Demgegenüber haben die Polemisierer in diesen Tagen auch in den dafür anfälligen sozialen Medien einen schweren Stand. Bis jetzt. Hoffen wir, dass das auch in den kommenden Wochen so bleiben wird. Zudem wünsche ich mir, dass wir zumindest ein bisschen von der Unaufgeregtheit und Empathie eines Herrn Koch oder Herrn Steffen in die politischen Debatten in der Post-Corona-Ära retten.