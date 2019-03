Drei Jugendliche stehen am Strassenrand, einer hält ein abgebrochenes Stück eines SVP-Wahlplakats in der Hand. Ihre Gesichter sind verpixelt – noch. Denn die Bilder, die seit gestern auf der Webseite der SVP Baselland als Anhang einer Medienmitteilung zu finden sind, könnten bald unverpixelt veröffentlicht werden.

Parteipräsident Oskar Kämpfer bestätigt, dass rechtliche Abklärungen im Gang sind. Die Standbilder stammen aus einem Video, das die Jugendlichen beim Zerstören eines Plakats an der Bushaltestelle Schlossstrasse in Pratteln zeigt. «Wie üblich gilt die nichtssagende, aber formell notwendige Unschuldsvermutung», heisst es in der Mitteilung der SVP. Woher das Video stammt, lässt Kämpfer offen. «Es wurde uns von jemandem zugestellt, der uns bekannt ist», sagt er nur. Ob es sich um ein Parteimitglied handelt, verrät er nicht.

Trotz der geringeren Anzahl an Wahlplakaten sei die Zerstörung dieses Jahr überdurchschnittlich gewesen. Daher habe die SVP auch Anzeige erstattet und der Polizei die Aufnahmen übergeben. Dies bestätigt die Kantonspolizei auf Anfrage. Trotzdem hat die Partei die Bilder zusätzlich selber veröffentlicht. Die Partei erhofft sich dadurch eine abschreckende Wirkung: «Es geht uns nicht ums Geld. Wir wollen eine präventive Wirkung», so Kämpfer.

Vandalen vor einem Monat gefilmt

Dass die verpixelten Bilder online gestellt worden sind, hat einen weiteren Grund: Die Täter sollen sich bei der Polizei oder der Partei melden können. Sollte dies nicht geschehen, wolle man in den nächsten Tagen weitere Aufnahmen veröffentlichen.

Kämpfer glaubt, dass dies rechtlich möglich sein sollte: «Die Polizei sucht ja selber auch manchmal mit solchen Aufnahmen nach Tätern», begründet er seine Annahme. Die Kantonspolizei hingegen stehe der Veröffentlichung unverpixelter Bilder kritisch gegenüber. Man habe dies der SVP auch so mitgeteilt, betont Polizeisprecher Adrian Gaugler.