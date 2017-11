In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden auch auf dem europäischen Festland zahlreich fixe Zirkusbauten errichtet. 1803 gründete sich der Schweizer Nationalzirkus Knie.

Knapp fünfzig Jahre später entstanden in den USA ausgehend vom Grosszirkus Barnum & Bailey die ersten reisenden Zirkusse. Durch seine Europa-Tour brachte Barnum & Bailey die amerikanischen Sensationsdarbietungen nach Europa. Auch technische Effekte bekamen immer mehr Bedeutung.

Im 20. Jahrhundert war der Zirkus in der Krise. Weltkriege und Weltwirtschaftskrise setzen ihm ebenso zu, wie die Unterhaltungs-Konkurrenz durch Fernsehen und Kino. Die Folge war, dass in den 1960er Jahren zahlreich Zirkusse pleite gingen. In Frankreich wendete sich der Cirque Alexis Gruss hilfesuchend an die Regierung. Es bedurfte einer Modernisierung des Zirkus’. Tatsächlich verdoppelte der französische Präsident Francois Mitterrand den Kulturhaushalt. In Frankreich werden seitdem Zirkusse in Form von finanzieller Förderung und einer guten artistischen Ausbildung unterstützt.

Cirque de Soleil prägt neue Form

1984 gründete sich in Kanada der Cirque de Soleil und prägte den zeitgenössischen Zirkus, eine Form die Theater, Artistik, Musik, Varieté und Tanz in einer Show verbindet, stark. 2007 starten die Organisatoren um Nadja Hauser den Versuch mit dem Young Stage Festival, den zeitgenössischen Zirkus auch in der Schweiz zu lancieren. Nach der erfolgreichen Erstaufführung und zwei Jahren Pause wächst das Zirkusfestival seit 2010 stetig an. Zum zehnjährigen Jubiläum im Mai 2018 sind neben sieben Shows auch erstmals verschiedene Aktivitäten in Planung, die gezielt den Schweizer Nachwuchs fördern und für den zeitgenössischen Zirkus begeistern sollen.