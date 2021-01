Die UBS schliesst vier Geschäftsstellen in der Region Basel: Betroffen sind vor allem ältere Menschen

Die UBS will bis Ende März 2021 jede fünfte Filiale schliessen. Das berichtete die NZZ heute Dienstag. Nun steht auch fest, welche Filialen in der Region konkret betroffen sind. So schliessen in der Stadt die Standorte Ahornhof, Gellert und St. Johann. Im Baselbiet ist lediglich die Filiale an der Hauptstrasse in Birsfelden betroffen. Bereits in den letzten Jahren mussten Geschäftsstellen der UBS, der BKLB und der Post am Zentrumsplatz in Birsfelden schliessen.

Dass bis März drei Filialen in der Stadt und lediglich eine auf dem Land schliessen werden, sei nicht Teil einer übergeordneten Standortstrategie, sagt die UBS auf Anfrage. Betroffen seien diejenigen Standorte, bei denen man festgestellt habe, dass sie wenig genutzt würden. Schweizweit schliesst die Grossbank 44 ihrer 239 Filialen.

Besonders ältere Leute sind betroffen

Grund für die Schliessungen sei das Kundenverhalten: Mehr als zwei Drittel der UBS-Kunden würden bereits vorwiegend digital mit der Bank kommunizieren, sagte UBS Schweiz-Chef Axel Lehmann gegenüber der NZZ. Durch die Schliessungen erzielte Einsparungen sollen laut UBS in die Digitalisierung reinvestiert werden. Doch nicht alle Kunden wickeln ihre Bankgeschäfte digital ab. Besonders ältere Menschen sind mit E-Banking oft überfordert und pflegen, Einzahlungen vor Ort zu tätigen.

Aus diesem Grund sieht Martin Matter von der Altersorganisation Grauer Panther Nordwestschweiz in der erneuten Einstellung der Filialen vor Ort eine Diskriminierung für ältere Leute: «Auch immer mehr Post- und Bahnschalter werden geschlossen. Es gibt aber tatsächlich noch Menschen, die analog in der Welt unterwegs sind».

Zu Entlassungen soll es wegen der Filialschliessungen laut UBS nicht kommen. Die rund 150 betroffenen Mitarbeiter sollen so weit wie möglich an anderen Standorten und in anderen Bereichen eingesetzt werden.