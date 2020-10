Die Veggie-Revolution in den Basler Tagesstrukturen

In den Schulen New Yorks wurde vergangenes Jahr beinahe Revolutionäres eingeführt: Jeweils am Montag kommt kein Fleisch auf den Tisch. An den Basler Schulen gilt seit sechs Jahren, dass bei drei von fünf Mittagsmahlzeiten kein Fleisch serviert wird. Dieser Anteil wird nun weiter reduziert: Mit einem neuen Regime, das ab nächstem Schuljahr Jahr Gültigkeit hat, wird der Fleisch- und Fischkonsum auf einmal wöchentlich beschränkt. Dies geht aus einer aktuellen Ausschreibung hervor, auf die sich Catering-Betriebe bewerben können.

Der Kriterienkatalog spiegelt die Anforderungen an eine für zeitgemäss gehaltene Ernährung wider: Pro Woche ist einmal Fleisch oder Fisch angesagt, ansonsten müssen die Menus nicht nur vegetarisch sein, sondern auch Allergien und Krankheiten wie Zöliakie, Laktoseintoleranz sowie Diabetes berücksichtigen. Auch an fleischlosen Tagen ist eine attraktive fleischlose Variante gefragt, und wenn Schweinefleisch im Angebot ist, dann muss zusätzlich eine andere Fleischsorte angeboten werden. Salat gehört zudem täglich auf den Tisch, zweimal pro Woche ausserdem ein Dessert auf Frucht- oder Milchbasis.

Strenger als die Regeln von «Fourchette verte»

Die Basler Vorgabe ist strenger als es die Richtlinien von «Fourchette verte» vorsehen. Dieses Aktionsprogramm versteht sich als Qualitätslabel für Restaurationsbetriebe, die ausgewogene Mahlzeiten anbieten. Zur Verbreitung des Labels auf Kantonsgebiet ist die Abteilung «Gsünder Basel» des Gesundheitsdepartements zuständig. Projektleiterin Sabine Hercher sagt, bis zu drei Mal wöchentlich sei Fleisch labelkonform.

Noch kritischer als gegenüber Fleisch ist die Haltung von «Gsünder Basel» gegenüber Fisch. Dies allerdings nicht aus Ernährungs- sondern vielmehr aus Nachhaltigkeitsgründen. Am liebsten würde man ihn aufgrund der problematischen Produktion ganz aus dem Menuplan streichen. Hercher sagt, man könne jedoch einmal pro Monat Fisch auftischen, damit ihn die Kinder als Nahrung auch kennenlernen können.

Ein expliziter politischer Auftrag bestehe nicht

Hercher begrüsst die restriktiveren Vorgaben des Erziehungsdepartements für die Caterer. Nach ihrer Erfahrung werde bei den zugelieferten Mittagessen immer noch eher mehr Fleisch angeboten. Schon weiter auf dem Weg zur fleischlosen Küche seien die Kitas, in denen selbst gekocht werde.

Über «Gsünder Basel» und die Vorgaben des Erziehungsdepartements fördert die Verwaltung nachhaltige Ernährung. Ein expliziter politischer Auftrag, vegetarische und vegane Ernährungsweisen zu fördern, besteht allerdings nicht.