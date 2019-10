Die visionäre Sammlerin Louise Bachofen-Burckhardt

Unter den Meisterwerken der Sammlung von Louise Bachofen-Burckhardt ist auch dieses Porträt von Pietro Aretino in der laufenden Ausstellung zu sehen. Die Sammlerin hatte das Bild in der Annahme gekauft, dass es aus der Hand des italienischen Renaissance-Malers Sebastiano del Piombo stamme. An dieser These bestanden schon länger Zweifel. Fachleute rechneten es mindestens der Schule des venezianischen Meisters Tizian zu. Im September veröffentlichte der Tizian-Kenner und Kurator der Frick Collection in New York, Xavier S. Salomon, in der Kunstzeitschrift «Apollo» einen Artikel, in dem er das Bild klar Tizian zuschreibt.

«Die Verteilung von Licht und Schatten, die Konstruktion der Augen und Lippen sind konsistent mit Tizians Werk der 1520er-Jahre», schreibt der renommierte Experte.

Bodo Brinkmann, Konservator am Basler Kunstmuseum und Kurator der Ausstellung «Bilderlust», gibt sich ob der Expertise sehr zurückhaltend. «Wir sehen zwar die Argumente, aber ich bin da vorsichtig. Es könnte gut sein, dass die Herkunft des Bildes nie restlich geklärt wird.» Das habe vor allem damit zu tun, dass es in schlechtem Zustand und auf allen Seiten beschnitten sei.

Dies wiederum führt auf die Spur Tizians. Der Maler erwähnt ein Porträt von Pietro Aretino in einem Brief an den Herzog von Mantua. Er schreibt darin aber, dass der mit ihm befreundete Dichter darauf einen Lorbeerkranz in den Händen hält.

Laut Brinkmann könnte es gut sein, dass genau dieser Teil weggeschnitten wurde. Bis das aber bewiesen ist, steht auf dem Schild neben dem Bild weiterhin: Tizian (?) zugeschrieben.