Der Liebhaber, der wache Geist

In den vergangenen Jahren wurde es ruhiger um ihn. Die bz durfte ihn 2011 an seinem 109. Geburtstag porträtieren. Zuletzt war die «Coopzeitung» zu Besuch, im März dieses Jahres. Man sah Behbahanian nun doch das hohe Alter an, auf dem Bild, wo er am Tisch nach einer Dattel greift. Denn diese habe er sich trotz des hohen Zuckergehalts ab und zu doch noch gegönnt.

Was lernen wir von einem Mann, der nicht nur über ein Jahrhundert gelebt hat, sondern auch die bittere Armut in einer Heimat von vor zwei Weltkriegen, den unfassbaren Luxus des Schahs, die Flucht in ein anderes Land, später von hier aus im US-Immobiliengeschäft handelte und überhaupt: die Zeit mit wachem Geist in einer Spanne überblickte wie kaum ein anderer?

Es ist die Liebe, die bleibt. Zum Leben, zu seiner Frau Doris, die 36 Jahre jünger, bis zum Schluss an seiner Seite blieb. Und dass diese Liebe gepflegt werden muss. Denn es sind die kleinen Dinge, die das Glück bewahren. Wie er damals der bz sagte: Er könne sich so glücklich schätzen mit ihr. Natürlich fielen ihm manchmal gewisse Sachen etwas schwer, aber seine Frau sei jederzeit da. Er sagte es, als sie den Raum verlassen hatte. Denn man bringt eine Frau nicht in Verlegenheit.

Eine Geschichte der Dankbarkeit

Den Schweizer Pass hatte Djafar Behbahanian nie. Mit seinen 75 Jahren habe er damals nicht mehr Deutsch lernen können, wie er immer wieder betonte. Und das wäre für eine Einbürgerung notwendig gewesen, egal, wie alt, egal, welche Lebensgeschichte jemand ins Land bringt.

Die Dankbarkeit für das Bleiberecht, das ihm die Eidgenossenschaft vor 40 Jahren gewährte, zeigt er anders. Er gründete eine Stiftung zur Förderung und Unterstützung von medizinischen Behandlungen menschlicher Krankheiten, insbesondere zur Unterstützung von Forschung und Projekten des Medizinischen Departements der Universität Basel sowie zur Unterstützung von Menschen, die in einem Basler Spital behandelt werden und nachweislich auf Unterstützung angewiesen sind.

Jetzt ist er gegangen, der ehemalige Schatzmeister des Schahs, der weit mehr als nur eine zweite Heimat in der Schweiz gefunden hatte. Und der uns beispielhaft zeigte, dass es nicht darauf ankommt, wie lange man lebt, sondern was man daraus macht.