Das Basler Herzstück blutet. Am Mittwoch stellte der Bund zwar die Gelder für die Planung in Aussicht. Doch die Projektierungskosten von weiteren rund 120 Millionen bleiben vorerst in weiter Ferne. Ein harter Rückschlag für die Planer, die Regierungen zeigen sich enttäuscht. Das Ziel, mit dem Herzstück in den Ausbauschritt Step 2035 der Bahninfrastruktur des Bundes zu kommen, wurde erneut verfehlt.