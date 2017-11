Die Giraffen mit ihren langen Hälsen und ihrem beneidenswerten Wimpernaufschlag: Sie sind im Basler Zolli wohl eine der Hauptattraktionen, vor allem seit wieder zwei kleine Giraffen hinter den langen Beinen ihrer Mütter hervorblinzeln. Doch es ist nicht selbstverständlich, dass die Giraffen so fit durch ihren Käfig spazieren.

Früher wurden sie oft falsch ernährt, wodurch sie mager wurden und Probleme mit ihren Klauen bekamen. Und mit der Futterweise gab es noch ein weiteres Problem: In der Wildnis brauchen Giraffen ihre lange Zungen, um Blätter zu erreichen. Wenn sie in Zoos ihr Futter also einfach in einem Kübel vorgesetzt bekamen, blieb ihre Zunge unterbeschäftigt.

Deshalb wird das Futter im Zoo Basel in einer Kugel verfüttert, die von Tierpfleger Dill extra entwickelt wurde, um die Zungen der graziösen Tiere zu trainieren. Wie, erklärt Kuratorin Friederike von Houwald: «Die Giraffen müssen das Futter, frische Blätter, mineralstoffhaltige Pellets oder Luzernerheu, mit ihren Zungen aus den engen Öffnungen herausholen, dadurch werden ihre Zungen wieder stärker.»