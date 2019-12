Die zwölf Jahreszeiten gemäss Iiro Rantala

In Finnland sei das Wetter im konstanten Wandel, sagt Iiro Rantala zu Beginn seines Basler Konzerts. Das heisse: «Es wird mit jedem Monat schlechter.» Damit wären zwei wichtige Punkte geklärt: Der finnische Pianist hat die Stimmung seiner Heimat in zwölf Kompositionen eingefangen. Und er präsentiert sein Programm «My Finnish Calender» mit der gehörigen Portion Humor.

Musikalisch eröffnet der Mittwochabend in der Martinskirche jedoch gemächlich bis düster: Um halb neun hält der Januar Einzug – ein Monat, der sich, so Rantala, in einem einzigen Wort beschreiben lasse: «hangover». Auf die Klaviatur übertragen äussert sich die Katerstimmung in schleppendem 3/4tel-Takt und in spartanischen Moll-Akkorden. Es ist nicht die packendste Komposition des 49-Jährigen: Rantala wiederholt das simple Thema ohne nennenswerte Variationen. Und auch der perlende und zugleich warme Klang des dezent verstärkten Flügels reicht nicht, um die Spannung für die Dauer des Stücks aufrecht zu halten. Zum Glück ist Rantala mit Naturaufnahmen angereist (eine Drohne über einer Insel vor Helsinki), die er auf einer Leinwand zeigt.