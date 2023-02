Überangebot Vetterliwirtschaft bei neuer Dialysestation des Unispitals in Reinach?

Die Liegenschaft in Reinach, in der das Unispital Basel eine Dialysestation betreiben will, gehört ausgerechnet dem Lebenspartner der künftigen Leiterin. Das Unispital weist mögliche Interessenskonflikte zurück.