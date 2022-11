Amerbachpreis

Der von der Universität Basel gestiftete Amerbachpreis wird auf Vorschlag der Philosophisch-Historischen Fakultät an Dr. Matthieu Queloz verliehen. Die Auszeichnung erfolge in Anerkennung seiner Dissertation, in der er die Tradition der philosophischen Genealogie von Nietzsche bis in die Gegenwart auf ein neues Fundament gestellt und damit bereits beachtliche internationale Resonanz erfahren habe.

Sportpreis der Universität

Die Uni Basel verleiht den von der Basler Versicherung gestifteten Sportpreis an Rahel Arnold. Rahel Arnold ist Masterstudentin am Departement Mathematik und Informatik der Universität Basel und wurde 2022 Schweizer Meisterin bei der Elite in der Disziplin Pflicht im Rollkunstlauf. Sie hat sich zudem als einzige Eliteläuferin der Schweiz für die World Games 2022 in Argentinien qualifiziert.

Emilie-Louise-Frey-Preis

Der Emilie-Louise-Frey-Preis zur Förderung junger Wissenschaftlerinnen ist vom Schweizerischen Verband der Akademikerinnen Basel gestiftet. Dieses Jahr wird er an Dr. des. Delphine Conzelmann für ihre Doktorarbeit an der Theologischen Fakultät verliehen. Mit dieser habe sie einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des aufkeimenden scholastischen Zeitalters geleistet.