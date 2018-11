Und ja, die allgemeine Weltlage ist grauenhaft. Dennoch bedarf es einiger Gewöhnung, die stark verzerrten Entsetzensschreie zu ertragen, die in präzisem Viertelstundentakt über Basel hinwegziehen. Die Klanginstallation «Freifallturm», die im Herzen der Stadt errichtet wurde, erinnert daran, dass menschliches Leid allgegenwärtig ist, dass unser Alltag auf der Ausbeutung von Millionen basiert, deren Schreie wir normalerweise nicht hören. Dennoch ist dieses Kunstwerk in seiner Intensität kaum zu ertragen.

Dass die Art Basel in der Stadt ist, ist nicht zu überhören. Seit meiner Ankunft aus Deutschland höre ich sie, die spitzen Schreie, die in regelmässigen Abständen durch die Strassen der Innenstadt hallen. Ich wurde gewarnt: Die Art Basel soll dieses Jahr politisch wie nie sein, schmerzhaft, schier unter die Haut gehen.

Leo Fischer ist ein deutscher Satiriker. Seit 2007 schreibt er für das bekannte Satiremagazin «Titanic», dem er bis 2013 als Chefredaktor vorstand. Als Kolumnist schreibt er unter anderem für die deutsche «taz». Mit seinen beissenden Texten tritt er auch auf, so vergangene Woche in Basel.

Umso erstaunlicher, dass die kunstsinnige Baseler Bevölkerung dieses Experiment mit Gleichmut, ja sogar mit Begeisterung annimmt. In meiner Heimatstadt Frankfurt am Main, die sich sonst als sehr liberal versteht, wäre derart radikale Performance-Kunst undenkbar.

Seltsame Laute der Ekstase

Schon auf dem Weg zum Messegelände bemerke ich die zahlreichen Künstler und Kunstfreunde, die mir entgegenkommen. Die Eindrücke, die sie mitnehmen, sind offenbar sehr intensiv: Ich sehe stark gerötete Gesichter, suchende Blicke, vernehme seltsame Laute der Ekstase wie auch des Protests. Ein Künstler rempelt mich an, performt sofort dialektal gefärbten, politischen Rap. Ich verstehe die Worte nicht, bin mir aber der Botschaft sofort bewusst: Ich stehe im Weg – stellvertretend für eine Gesellschaft, die sich selbst im Weg steht, in der soziale Mobilität unmöglich ist, in der Individuen wie ich Teil des Problems, nicht der Lösung sind. Ich danke ihm für seinen Rat und lasse ihn weiter sein torkelndes Ballett aufführen.

Das Messegelände selbst gleicht dieses Jahr einer Zirkusmanege. Vorbei die Zeit strenger geometrischer Formen, des Purismus, der ästhetischen Enthaltsamkeit. Mich erwartet ein postmodernes Spiel mit Elementen der Popkultur, schrill, bunt, extrem. Die Installation «Tex-Mex» ruft ironische Assoziationen zum sogenannten «Wilden Westen» auf; nicht weit davon eine Skulptur, die einen als riesenhaften «Uncle Sam» maskierten Maiskolben figuriert – harter Protest gegen die Amerikanisierung des Alltags wie auch der zahlreichen, im Namen westlicher Werte begangenen Verbrechen. Eine andere Installation zeigt ein Dutzend winziger Hubschrauber, die aneinandergeschweisst wurden – Sinnbild scheinbarer Freiheit, die sich jedoch im endlosen Kreis kapitalistischer Produktionszwänge bewegt.