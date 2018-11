Die wichtigste Abstimmung in dieser Legislatur – so bezeichnete Baudirektor Hans-Peter Wessels (SP) das sonntägliche Ja zum Lysbüchel-Areal. Das ist kein Zufall. Volta Nord markiert nur den Auftakt einer Serie von grossen Überbauungen, welche das Stadtbild in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren erheblich verändern werden. Dem Vernehmen nach will die Regierung das deutliche Resultat sogleich nutzen und noch diese Woche über eine aktualisierte Wohnraum-Strategie entscheiden. Dort sieht sie dringlichen Bedarf.

«Das Potenzial liegt auf den schwach genutzten Industrie-, Gewerbe- und Bahnarealen», heisst es in einem Video, welches das Bau- und Verkehrsdepartement am Freitag, also kurz vor der Abstimmung, veröffentlicht hat. Von 20 000 Arbeitsplätzen ist die Rede, die in den vergangenen zehn Jahren in Basel dazugekommen seien. Im selben Zeitraum seien aber nur 10 000 Menschen zugezogen. Deshalb sei neuer Wohnraum dringend vonnöten.