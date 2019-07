Gewalttätige Auseinandersetzungen im Freien häufen sich während der Hitzeperiode. Bereits zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit sorgte letzten Samstagabend eine Schussabgabe in Basel für einen Verletzten. Auch Schlägereien kommen in den Sommerwochen öfters vor. Kriminalkommissär Peter Gill hält fest: «Es ist sicher so, dass es im Sommer zu mehr Auseinandersetzungen kommt. Die Leute halten sich viel im Freien auf, und es wird unter anderem auch häufig Alkohol konsumiert.» Doch besteht wirklich ein Zusammenhang zwischen den heissen Temperaturen und gewalttätigen Auseinandersetzungen?

Beeinträchtigung der Psyche

Nicht nur Schlägereien, auch diverse gesundheitliche Beschwerden treten in den Sommermonaten vermehrt auf. Das macht sich auch im Basler Unispital bemerkbar. Letzte Woche lag die Anzahl der Patientinnen und Patienten auf der Notfallstation laut Mediensprecher Nicolas Drechsler leicht über dem Durchschnitt. Ob hier tatsächlich die Hitze eine Rolle spielte, sei indes unklar: «Hitze ist keine Diagnose, sie ist immer nur ein Faktor, beispielsweise auch bei Sturzverletzungen.», so Drechsler.

Klar ist aber, dass sich die tropischen Temperaturen erheblich auf die Psyche auswirken können. So stellt Undine Lang, Psychiaterin an den Universitären Psychiatrischen Kliniken, fest: «Es gibt einige Studien, die zeigen, dass an besonderen Hitzetagen die Noteinweisungen um 15 Prozent steigen oder auch Impulsivität oder Depressionen und Ängste bei sehr hohen Temperaturen ansteigen.»

Gerade Wassermangel, der Salzverlust und körperliche Belastungen tragen erheblich zu psychischer Unausgeglichenheit bei. Hierbei spielen auch die Ernährung und erholsamer Schlaf eine wichtige Rolle: Laut Lang ist es sinnvoll, kühle Mahlzeiten zu sich zu nehmen und einen ungestörten Schlaf zu fördern.

Das Hauptproblem: Schlafmangel

Doch gerade der erholsame Schlaf fehlt im Moment vielen. Da die Temperaturen bis in die späten Abendstunden sommerlich warm bleiben, halten sich die Leute auch länger draussen auf. Dies führt zu Ruhestörungen, die laut Toprak Yerguz, Mediensprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements, bei warmem Wetter vermehrt aufträten. Ursache für die Probleme mit nächtlichem Lärm sind aber nicht nur die Treffen im Freien: Auch «die Tatsache, dass mehr Personen bei heissem Wetter mit geöffneten Fenstern schlafen möchten», trägt laut Yerguz dazu bei.

Das Öffnen der Fenster sollte aber trotz Hitze und allfälliger Lärmbelastungen unbedingt beibehalten werden, wie Drechsler vom Unispital betont. Obwohl es richtig sei, dass die Hitze weniger ins Hausinnere dringt, wenn man die Fenster tagsüber geschlossen hält, solle man trotzdem regelmässig lüften, denn: «Die Feuchtigkeit kann auch nicht entweichen. In einer kleineren Stadtwohnung steigt so die Luftfeuchtigkeit innert drei bis vier Stunden auf hundert Prozent. Und die körperliche Belastung entsteht ja durch die Kombination von Hitze und Feuchtigkeit.»







