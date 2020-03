Diese Krise schweisst zusammen: Das sind die Hilfsaktionen in der Region Basel

Die aktuellen Entwicklungen rufen in den Menschen extreme Reaktionen hervor: Neben panischen Hamsterkäufen sorgt die Corona-Krise auch für eine Welle der Solidarität. Für Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, sind in den letzten Tagen zahlreiche Angebote entstanden.

Solche sprechen auch mehrere Baselbieter Gemeinden an, die sich derzeit an ihre Bevölkerung wenden. Unter anderem in Brislach, Arboldswil und Röschenz animieren die Gemeinderäte die Einwohnerinnen und Einwohner zu Nachbarschaftshilfe. In diesen Ortschaften sind sowohl Personen, die Hilfe benötigen, als auch solche, die helfen möchten, aufgefordert, sich zu melden.

Vorreiterin ist die Gemeinde Brislach, die am Samstag einen entsprechenden Flyer in jeden Briefkasten stecken liess. «Ich spüre in der Bevölkerung eine grosse Solidarität», sagt der Brislacher Gemeindeverwalter Samir Stroh. «Bis anhin haben sich rund 20 Personen bei uns gemeldet, die helfen möchten. Einige haben sich sogar bereit erklärt, Fachpersonen bei der Betreuung von Hilfsbedürftigen zu unterstützen, falls dies nötig sein sollte.» Bereits nach 48 Stunden habe die Gemeinde die ersten Kontakte zwischen Hilfesuchenden und Helferinnen und Helfern herstellen können.

Eine brennende Kerze als Zeichen der Solidarität

In den Baselbieter Dörfern sind es die Gemeindeverantwortlichen selber, die auf althergebrachte Weise die Bevölkerung ansprechen. Andernorts wurden hingegen von Privaten ähnliche Aktionen in den sozialen Medien ins Leben gerufen. In Allschwil, Oberwil und Laufen existieren private Facebook-Gruppen, deren Mitglieder eintragen können, welche Hilfestellungen sie bedürftigen Personen bieten können. Auch hier sind es vor allem die Unterstützung beim Einkaufen, andere Botengänge sowie Transporte, mit denen die Freiwilligen andere Personen unterstützen möchten. Die mit Abstand grösste Aktion in dieser Hinsicht ist die vom neuen Basler Onlinemedium «Bajour» ins Leben gerufene öffentliche Facebook-Gruppe «Gärn gschee – Basel hilft».

Für eine ganz andere Art, die gesellschaftliche Verbundenheit zu zeigen, plädiert derweil die Reformierte Kirche Baselland. Kirchenratspräsident Christoph Herrmann schreibt in einer Mitteilung: «Zünden Sie jeden Abend eine Kerze an und stellen Sie diese vor Ihr Fenster.» Man lade die Bevölkerung ein, dies immer um 20 Uhr, gut sichtbar für andere, zu tun. Herrmann animiert die Menschen im Baselbiet: «Vielleicht verbinden Sie das Anzünden der Kerze mit einem Moment der Besinnung oder einem Gebet.»