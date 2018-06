Am Montag öffnet die Art Basel für VIPs die Tore. Am Donnerstag ist es dann für alle «Normalsterblichen» soweit. Wie jedes Jahr zieht auch die 49. Ausgabe der renommierten Kunstmesse nicht nur nationale, sondern auch internationale Promis an.

Jedes Jahr wird erneut im Vorfeld spekuliert, welche Hollywoodstars wohl nach Basel reisen werden. Prominente Gesichter wie Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt wurden schon mehrmals an der Art gesichtet. Werden sie auch dieses Jahr wieder anreisen?

Darüber können auch wir im Moment leider nur spekulieren. Zum Einstimmen auf die vielleicht bevorstehende «Promiflut» haben wir die grössten Stars und Sternchen, die schon an der Kunstmesse aufgetaucht sind, für Sie zusammengestellt.