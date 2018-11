Totalschaden. 264 Kilo Gusseisen landen in einer Mulde. Und selbst wenn jemand 10 000 Franken hinblättern würde, um die zersprungene Schale als Dekoration in seinem Garten aufzustellen – das wäre illegal. Der Brunnen gehört der Stadt Basel und darf nicht verkauft werden; nicht einmal in kaputtem Zustand.

Einzig verschenken darf die Regierung Basilisken-Brunnen. Aber nicht einfach so, sondern nach reiflicher Überlegung und mit gutem Grund. Freundschaft, beispielsweise. Oder eine gemeinsame Fussball-Europameisterschaft. Seit der Euro 08 steht ein Basilisken-Brunnen im Wiener Stadtpark. Bisher geht es ihm gut.

Das mag an der Lkw-freien Zone liegen. Wo keine Lastwagen durchfahren, sind die fragilen Basilisken-Brunnen vor Totalschäden sicher. Das sind sie meist auch dann, wenn hie und da mal ein Laster vorbeifährt.

«Eine solche Häufung gab es noch nie»

Ausser dieses Jahr. Da hatten gleich drei «Basilisken» Pech. Lastwagen rammten zwei Brunnen in Basel und einen in Südbaden, die Basler Unfälle ereigneten sich innert zwei Wochen. Zum Vergleich: 2017 blieben alle Brunnen heil, egal, ob jener in Schanghai, Jerusalem, Anwil – oder die 28 Exemplare in Basel.

Alex Dänzer schüttelt den Kopf. «Es ist schon extrem», sagt er, «eine solche Häufung gab es noch nie.» Ihm als oberster Brunnen-Verantwortlicher der Industriellen Werke Basel (IWB) macht der Jahrgang 2018 besonders zu schaffen. «Schlimm ist es, wenn es sich nicht mehr lohnt, einen Brunnen zu reparieren.» Das Gusseisen lasse sich zwar schweissen – ob es dann hält, sei aber eine andere Frage.

Bald wird Dänzer den Clarahofweg-Brunnen zerlegen und wegwerfen. «Es tut weh, geht aber nicht anders», sagt er mit Blick auf das zerstörte Becken im Regal. Das Lager in Kleinhüningen ist gleichzeitig Werkstatt. Hier restaurieren Dänzer und sein Team die Brunnen, reinigen und streichen sie frisch im typisch dunklen Grün.

Unverkäuflich und unbestechlich

Nachdem die Lastwagen-Unfälle für Schlagzeilen gesorgt hatten, erhielt Dänzer Telefonanrufe von stolzen Baslern. «Kann ich ein Stück Brunnen kaufen?», fragten die Leute. «Nein, tut mir leid», antwortete Dänzer. Dieses «Nein» ist dem gelernten Metallbauschlosser vertraut.

Er sagt es seit Jahren; seit er die Brunnenabteilung leitet, etwa zwei Mal im Monat. «Die Basilisken-Brunnen sind begehrt bei Baslern», sagt er. «Manche würden viel Geld für einen Brunnen oder auch nur für eines der acht Einzelteile bieten.» Besonders gefragt sei der Basilisk selber.

Doch Dänzer bleibt hart. Und erklärt: «Die Brunnen sind unverkäuflich.» Würde er sich bestechen lassen, wäre er seinen Job los. «Kommt nicht infrage, ich hänge an meiner Arbeit.» Er lacht.

Ein besonderes Telefonat

Und während er da steht und lacht, kommt ihm eine Geschichte in den Sinn. «Ich dachte zuerst, die Frau wolle wie so viele einen Brunnen kaufen, aber es kam anders», erinnert er sich an ein Telefongespräch. Die Dame wollte wissen, wie viel sie für einen Basilisken-Brunnen verlangen könne.

Dänzer dachte, es handle sich bei ihrem Exemplar um ein Replikat, von denen es viele gibt. «Bald wurde aber klar, dass sie im Besitz eines Originals war, das früher auf unbekanntem Weg in ihren Familienbesitz gekommen war.» Sie staunte nicht schlecht, als sie erfuhr, dass ein Brunnen 28 000 Franken Neuwert hat.

Kultur ist wertvoll. Und nicht nur das. Kulturgüter sind auch politisch. Der Basilisken-Brunnen ist keine Ausnahme. Kommt ein Architekt auf die Idee, an einem bestimmten Ort einen Basilisken-Brunnen installieren zu wollen, muss die Regierung darüber beraten. Erst vor kurzem waren die Brunnen wieder Thema in der Regierungssitzung. Doch statt der allgemeinen Tendenz zu folgen, Basel mit mehr Brunnen zu verschönern, lehnte die Regierung dieses konkrete Basilisken-Begehren ab.

Der Basilisk passt nicht zur Partnerschaft beider Basel

Dies aus politischen Gründen. Der Brunnen hätte beim neuen Biozentrum aufgestellt werden sollen, wo jetzt ein anderer Brunnen hinkommt. Einerseits fand die Regierung, ein Basilisken-Brunnen passe nicht in «diese moderne Forschungsumgebung», wie der zuständige Regierungsrat Hans-Peter Wessels sagt.

Ausschlaggebend sei aber etwas anderes gewesen. «Der Basilisk ist ein Symbol der Stadt Basel, das Biozentrum hingegen ist ein starkes Symbol für die Partnerschaft beider Basel. Insofern passt der Brunnen nicht an diesen Standort», sagt Wessels. Als Baudirektor kennt er nicht nur die Brunnen in Basel, sondern auch manche in der Ferne. Jenen in Schanghai etwa habe er besucht. «Es geht ihm prächtig.»

Von den drei umgefahren Brunnen haben Alex Dänzer und sein Team zwei bereits ersetzt. In der Innenstadt vor dem «Unternehmen Mitte» stand schon am Tag nach dem Unfall ein neuer Brunnen; auch in Hausen im Wiesental erfreuen sich die Bewohner wieder am Fabelwesen aus Basel.

Bloss am Clarahofweg steht auch einen Monat nach dem Unfall bloss ein Warndreieck. Darauf steht «Brunnenreinigung». Dänzer will aber auch diesen Standort noch dieses Jahr wieder mit einem neuen, alten Basler Wahrzeichen schmücken. Die Zahl 28 soll nicht unterschritten werden.