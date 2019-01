Irgendwann während des Gesprächs im Unternehmen Mitte krempelt Bastian Seelhofer das rechte Hosenbein hoch und gibt den Blick frei auf ein fulminantes Tattoo, auf dem die Flüchtlings-Balkanroute, umrahmt von Blutflecken, abgebildet ist. Es ist ein Erinnerungsmal an einen Einsatz, den er aber ohnehin nicht mehr vergessen wird – auch weil daraus etwas Grosses, Bleibendes entstanden ist, «das so nie geplant war», wie der 31-jährige Basler Sozialarbeiter nun erklärt. Dafür «und weil er den Namen dieser Stadt vorbildlich in die Welt hinausträgt», hat er soeben den Sperber-Jugendpreis und einen Check über 2000 Franken erhalten.

Damals, im Sommer 2015, beherrschte die Flüchtlingskrise die Nachrichten, man sah Bilder von verwahrlosten Sammellagern, in denen die Flüchtlinge auf die Erlaubnis zur Weiterreise warteten. Bundeskanzlerin Angela Merkel war überzeugt: «Wir schaffen das.» Bastian Seelhofer wusste sofort, dass er helfen musste. Möglichst schnell. Also schrieb der ausgebildete Sozialarbeiter auf Facebook einen Post, dass er zusammen mit Freunden in seinem VW-Bus Kleider, Decken und Lebensmittel zur Balkanroute bringen wolle. Innerhalb von 24 Stunden meldeten sich Hunderte von Spendern, die acht Tonnen Material schenkten. «Mit dem Instant-Projekt wurde eine Lawine losgetreten.»

Und dann kamen 13 Helfer mit

Seelhofer gründete den Verein «Be aware and share» – sei achtsam und teile. Schliesslich begleiteten ihn 13 Helfer, um die Hilfsgüter in sechs Bussen zu transportieren und zu verteilen. An einem Bahnhof in Kroatien nahe der ungarischen Grenze, an dem täglich 2000 Flüchtlinge ankamen, versorgten sie die Menschen mit dem Nötigsten und erfuhren grosse Dankbarkeit. Für Seelhofer war klar, dass er es nicht bei diesem einen verlängerten Wochenende bewenden lassen wollte. Von nun an reiste er alle zwei Wochen nach Kroatien und arbeitete praktisch Tag und Nacht. «Ich funktionierte einfach», sagt er – bis er sich nach drei Monaten ausgebrannt fühlte. In diesem Stil, so viel war klar, konnte es nicht weitergehen.