Die Dampflokomotive SCB 41 wurde im Jahre 1901 für die Schweizerische Centralbahn gebaut. Später ging sie in den Besitz der SBB über und wurde ab 1923 zwischen Basel, Olten, Bern und Luzern eingesetzt. 1941 wurde sie zur Werklokomotive im Eisenwerk von Moos AG in Emmenbrücke degradiert; 1972 wurde sie ausgemustert, gelangte in Privatbesitz und rostete seither vor sich hin.

Der Spezialist für die Rettung und Restaurierung alter Dampfloks schlechthin ist Pascal Troller. Er entdeckt nicht nur die historischen Kulturgüter, er findet auch das Geld, das zur Restaurierung nötig ist: Rund 6 Millionen Franken hat er bisher für den Erhalt von Dampflokomotiven und anderen historischen Verkehrsobjekten aufgetrieben.