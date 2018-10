Peter A. Vogt ist entsetzt. Die Stadtgärtnerei habe am Montagmorgen bei der Bushaltestelle Friedhof Hörnli 16 teilweise noch gesunde Bäume gefällt. Vor Ort fragte er bei den Mitarbeitenden der Stadtgärtnerei nach, weshalb die Bäume umgemacht wurden.

Die Erklärungen reichen Vogt nicht. «Sie zeigten mir zwar Schäden an den Bäumen und sagten, sie wären krank. Aber da waren gewiss noch Bäume darunter, die trotzdem hätten weiterleben können.» Wenn in der ganzen Stadt Bäume nach dieser Vorgabe behandelt würden, müssten «Tausende Bäume in der Stadt» gefällt werden, kritisiert der Riehener SVP-Einwohnerrat.

Er hat für die Einwohnerratssitzung vom kommenden Mittwoch eine provisorische Interpellation eingereicht und fordert vom Gemeinderat, die Baumfällung von unabhängiger Seite – zum Beispiel von der Universität Basel oder der ETH Zürich – untersuchen zu lassen. Geht der Gemeinderat nicht darauf ein, überlegen sich Vogt und seine Mitstreiter von der «Aktion Riehen/Basel grün statt grau» eine Strafanzeige gegen die Stadtgärtnerei.

«Nur Augen für Jungbäume, aber nicht für den alten Bestand»

Peter A. Vogt hat am Montag vor Ort Fotos gemacht und eine Baumscheibe als Beweismittel «sichergestellt». Er glaubt, die Stadtgärtnerei wird die gefällten Bäume und die Wurzeln schnellstmöglich entsorgt haben, um mögliche Beweise, die zeigen, dass die Bäume gar nicht so krank waren, zu vernichten.

Vogt beschleicht generell ein schlechtes Gefühl gegenüber der Basler Stadtgärtnerei und auch der Riehener Gemeindegärtnerei. Die würden im Zweifelsfall lieber fällen als den Bestand pflegen, lautet einer seiner Vorwürfe. «Sie haben nur Augen für Jungbäume, aber nicht für den alten Bestand.»

Die gefällten Linden beim Friedhof Hörnli waren gegen 30 Jahre alt. Vogt erwartet mehr Engagement für den älteren Baumbestand. Im Sommer rief er die Bevölkerung dazu auf, die «durstigen» Bäume an der Bäumlihofstrasse zu wässern und empfand diese von den Behörden vernachlässigt.

«Wir fällen keine Bäume, wenn wir Entwicklungschancen sehen»

Widerspruch erfährt der SVP-Einwohnerrat von Yvonne Aellen, Leiterin Grünflächenunterhalt bei der Stadtgärtnerei. «Die Bäume waren wirklich krank und hatten keine Entwicklungschancen mehr.» Es seien zudem am Montag «nur» neun Bäume gefällt worden und nicht 16, wie es Vogt behauptet. «Die sieben anderen Bäume wurden schon lange vorher gefällt, weil sie bereits instabil waren. Sie wurden nicht ersetzt, weil uns klar war, dass wir dort bald die komplette Allee ersetzen müssen.»

Zwar bestätigt Yvonne Aellen, dass längst nicht alle Bäume schwer krank waren. Aber Chancen für eine gesunde Entwicklung hatte keiner mehr. «Sie bildeten viel Totholz und wuchsen nur noch langsam, wenn überhaupt.»

Schuld daran ist gemäss Aellen der verdichtete Boden. Die Beete wurden sogleich erneuert und 16 neue Linden, die sich besser für die Bedingungen an der viel befahrenen Strasse eignen, gesetzt. Die komplette Erneuerung der Allee sei auch aus optischen Gesichtspunkten wichtig, erklärt Yvonne Aellen und stellt klar: «Wir fällen keine Bäume, wenn wir Entwicklungschancen sehen und keine direkte Gefahr von ihnen ausgeht.»

Weder Bewilligung noch Ankündigung ist nötig

Die Leiterin Grünflächenunterhalt widerspricht auch dem Vorwurf, die Stadtgärtnerei würde zu wenig auf den Bestand achten. «Uns sind die älteren, grossen Bäume sehr wichtig. Sie sind gerade für die Lebensqualität in einer Stadt von grosser Bedeutung.»

Die Lindenallee ist Teil des Friedhofs Hörnli und im Besitz der Stadt Basel. Weil die Bäume auf Riehener Boden und nicht in einer Schutzzone standen, war eine Bewilligung und eine Ankündigung im Kantonsblatt nicht nötig, wie es Peter A. Vogt verlangte.

Anwohner der Baumallee wurden mit einem Schreiben über die Baumfällung wegen des Pilzbefalls informiert. Der für Grünanlagen zuständige Riehener Gemeinderat Felix Wehrli (SVP) unterstützt die Fällung, «wenn der Pilzbefall denn so stark war, wie es die Stadtgärtnerei mitteilte». Unzufrieden ist Wehrli über die Kommunikation der Stadtgärtnerei.

Der Gemeinderat und die Verwaltung wurden im Vorfeld nicht über die Baumfällung auf Riehener Boden informiert. «Da bin ich schon der Meinung, dass diese Schnittstelle funktionieren sollte. Auch, weil es in Riehen zuletzt häufiger vorkam.» Künftig möchte der Gemeinderat über solche Aktionen von der Stadtgärtnerei vorab informiert werden.