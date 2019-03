Das Wochenende bringt vielfach trĂŒbes und wiederholt nasses Wetter. An beiden Tagen liegen die Höchstwerte bei etwa 9 bis 13 Grad, prognostiziert «Meteonews». Am Sonntag weht ein starker bis stĂŒrmischer Wind im Flachland.

Die weitere Wetterentwicklung ist noch sehr unsicher, hier dennoch ein erster Ausblick auf die kommenden Tage:

Am Sonntagabend soll der Wind nachlassen und am Himmel kann es zu Auflockerungen kommen. Weitere RegengĂŒsse sind aber leider nicht ausgeschlossen. Mit etwas GlĂŒck bleibt man am ChienbĂ€se weitgehend trocken.

Zum Morgestraich in Basel am Montag um 4 Uhr frĂŒh wird sich das Wetter verĂ€nderlich bis stark bewölkt zeigen. Der Morgen wird dann von RegengĂŒssen und krĂ€ftigem Wind geprĂ€gt und von kontinuierlich sinkenden Temperaturen begleitet. Zum CortĂšge am Nachmittag lockert sich die Wetterlage tendenziell etwas auf. Sogar die Sonne könnte sich zwischen den Regenschauern zeigen.

An der Kinderfasnacht ist das Wetter freundlicher und tagsĂŒber soll es bei 10 bis 11 Grad meist trocken bleiben. WĂ€hrend den abendlichen Guggenkonzerten auf dem BarfĂŒsserplatz, dem Marktplatz und dem Claraplatz steigt das Regenrisiko deutlich an.Â

Der Fasnachtsmittwoch bringt kurze Auflockerungen, aber auch Regen. Der Wind weht erneut und mit 7 bis 8 Grad wird es noch ein bisschen kĂŒhler. Am Abend und in der Nacht auf Donnerstag zum Ändstraich um 4 Uhr ist es wohl weiterhin wechselhaft und teilweise nass.

Also liebe FasnĂ€chtler, ziehen Sie sich warm und regenfest an. Die bz wĂŒnscht allen eine unvergessliche Fasnacht. (sim)