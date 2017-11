Welche Achterbahnen sind am günstigsten? Wo sind die WCs auf dem Kasernenareal? Und ganz wichtig: Wo gibt’s den nächsten Glühwein? Antworten auf solche Fragen soll die Herbstmesse-App, die dieses Jahr bereits zum zweiten Mal im Einsatz ist, ganz smart beantworten.

Trotz kleineren nützlichen Updates seit letztem Jahr bleiben bei der Benutzung dennoch einige Hürden. So sucht man die täglichen Öffnungszeiten der Herbstmesse zum Beispiel vergebens unter dem Menüpunkt «Infos». Und wer auf dem Petersplatz steht und sich direkt zu einem gesuchten Stand navigieren lassen will, bekommt dank technischer Beschränkungen nur einen ungefähren Anhaltspunkt.

Schiffbruch bei der Navigation

Ob die Leute wirklich von zuhause aus den Messebesuch im Detail durchplanen und sich die Kurzinfos zu den Ständen einzeln durchlesen, sei einmal dahingestellt. Wirklich praktisch scheint auf den ersten Blick hingegen die Navigierfunktion, die einem durch das Messegewusel direkt zu einzelnen Ständen lotsen soll. Auf dem Kasernenareal wagt die bz einen Versuch. Steht man vor dem «Rock & Roller Coaster» und will sich zu den Schoggifrüchten in der Mitte des Platzes navigieren lassen, schlägt die App vor, dass man über Klingentalgraben, Klybeckstrasse und Kasernenstrasse um den Platz herum geht anstatt auf direktem Weg über den Platz; offenbar, weil der Stand etwas näher am südlichen Rand des Kasernenareals liegt.





