Digitale Arbeitswelt Informatik und Medien soll Pflichtfach in Basel werden – Französisch wird in Sek A freiwillig Das Basler Erziehungsdepartement will die Stundentafel in der Sekundarschule aufs Schuljahr 2024/25 anpassen. Auch Änderungen beim Französischunterricht sind geplant. Nun läuft die Konsultation.

Basel-Stadt ist einer der wenigen Kantone, der «Medien und Informatik» noch nicht als eigenständiges Fach eingeführt hat. Bild: Keystone

Mit der Einführung des Lehrplans 21 – in Basel-Stadt im Sommer 2015 – wurde der Informatikunterricht deutlich stärker gewichtet. Seither sind innerhalb des Fachmoduls Informatik und Medien eine lange Liste von Kompetenzen aufgelistet, die Schülerinnen und Schüler an der Volksschule erlernen sollen. Beispielsweise sollen sie Daten in einer Datenbank erfassen und automatisiert auswerten können.

Ein entsprechendes Unterrichtsfach gibt es jedoch noch nicht. Bislang wird die digitale Bildung an Basler Schulen in bestehende Fächer integriert. Das soll sich nun ändern. Bereits beschlossen ist, dass auf Primarstufe ab dem kommenden Schuljahr das Fach Medien und Informatik in der fünften und sechsten Klasse mit je einer Lektion in der Stundentafel dotiert ist. Diesen Entscheid fällte der Erziehungsrat im vergangenen Herbst.

Viele Kantone unterrichten Informatik bereits als eigenes Fach

Aufs Schuljahr 2024/2025 soll nun auch auf Sekundarstufe ein Pflichtfach Medien und Informatik eingeführt werden, wie das Erziehungsdepartement an einer Medienorientierung am Mittwochvormittag bekanntgab. Der unter der Federführung von Regierungsrat Conradin Cramer erarbeitete Vorschlag sieht vor, in den ersten beiden Jahren je eine Pflichtlektion pro Woche einzuplanen.

Diese Anpassung sei nötig, um die Schülerinnen und Schüler auf die immer digitalere Arbeitswelt vorzubereiten, sagte Urs Bucher, Leiter der Volksschulen Basel-Stadt. Mit Ausnahme von Baselland wird in allen deutschsprachigen Kantonen Medien und Informatik bereits als eigenständiges Fach unterrichtet.

Damit die Informatiklektionen in die Stundentafel aufgenommen werden können, müssen Stunden in anderen Fächer abgebaut werden. Vorgesehen ist, die Fächer technisches und textiles Gestalten zusammenzulegen. Bislang werden im ersten Jahr beide Fächer in je einer Pflicht-Doppellektion unterrichtet; künftig sollen es insgesamt nur noch zwei Stunden sein.

Französisch ist für viele eine Qual

Zudem soll eine Mathematiklektion vom dritten Jahr aufs erste verschoben werden. Eine weitere Änderung betrifft nur die Sek A, den tiefsten der drei Leistungszüge: Französisch soll in dieser Stufe neu nur noch im ersten Jahr Pflicht sein. In der zweiten und dritten Klasse könnten A-Schülerinnen und -Schüler das Fach abwählen und dafür ihre Mathematik oder Deutschkenntnisse vertiefen.

Tove Specker, Schulleiterin an der Sek Theobald Baerwart sagte, dass sich die Schulleitung wie auch Lehrpersonen seit Langem wünschten, dass Französisch in der Sek A weniger stark gewichtet werde. Nur die wenigsten Jugendlichen würden eine Leidenschaft fürs Französisch entwickeln. Für viele sei das Fach eine Qual. Weil die Schüler kaum Fortschritte machten, seien auch die Lehrerinnen frustriert.

Konsultation läuft noch bis im April

Adriano Cotti, Leiter Berufsbildung beim Gebäudetechnik-Verband Suissetec Nordwestschweiz, begrüsste die Änderung ebenfalls. Französischkenntnisse seien in der Berufslehre kaum von Nutzen. Viel hilfreicher sei es, wenn angehende Lernende schon selbstständig Flächen berechnen könnten.

Weniger erfreut zeigte sich Cotti über die Kürzung der Gestaltungsfächer. Damit sich Jugendliche für einen handwerklichen Beruf begeistern könnten, sei es wichtig, dass sie an der Schule genug Zeit hätten, mit den Händen zu arbeiten.

Wie umstritten die geplanten Änderungen an der Stundentafel sind, wird sich zeigen. Bis Ende April können sich die Schulleitungen, Lehrpersonen und Berufsverbände im Rahmen der öffentlichen Konsultation dazu äussern. Den definitiven Entscheid fällt danach der Erziehungsrat.