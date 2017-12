Digital-Chef

Weil die digitale Transformation immer mehr an Bedeutung gewinnt, leistet sich die Basler Kantonalbank eine eigene Abteilung mit einem Chef («Chief Digital Officer»), der auch in der Konzernleitung sitzt. Das Stammhaus BKB schaffe den Geschäftsbereich «Digitale Marktleistungen», heisst es in einer Medienmitteilung. Gleichzeitig bündle die Tochtergesellschaft Bank Cler ihre digitalen Kompetenzen in der Abteilung «Strategie & Digitale Transformation», die direkt der CEO unterstellt ist. Wie sich die beiden Banken die Aufgabenbereiche teilen und inwiefern sie zusammengelegt sind, ist noch offen, heisst es bei der Bank. (sts)