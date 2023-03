Digitalstrategie Im Google-Office des Kantons Basel-Stadt: Das Ziel ist die Abschaffung der Schalterzeiten Der Kanton Basel-Stadt hat eine neue Digitalstrategie geschaffen. So sollen immer mehr Dienstleistungen auch im Internet angeboten werden: von der Steuererklärung bis zum Abstimmen.

Der neue Co-Working-Space für das Digitalstrategie-Entwicklungsteam. Bild: Neomi Agosti

E(asy)-Steuern oder E(asy)-Portal – die Digitalisierung soll für die Basler Bevölkerung die Verwaltungsdienstleistungen vereinfachen. Das Bedürfnis, seine Steuern online auch um zwei Uhr nachts zu machen, ist offenbar angestiegen.

Die kantonalen Dienstleistungen 24/7 für die Bevölkerung und die Wirtschaft zugänglich zu machen, sei das Ziel, sagt Finanzdirektorin Tanja Soland bei der Präsentation der neuen Digitalstrategie des Kantons Basel-Stadt – passend präsentiert im neuen Co-Working-Space an der Schifflände. Der Co-Working-Space für das Digital Lab erinnert an ein hippes Kaffee, die Möbel sind bis ins Kleinste durchdesignt.

Die Regierung will ein einheitliches, einfaches Onlineportal aufziehen. «Es soll für die Bevölkerung nützlich sein. Zum Beispiel heisst das, dass nicht jedes Departement einen eigenen Zugang haben muss», sagte Soland. Mit dem E(asy)-Portal sollen mit einer einmaligen Anmeldung verschiedenste Dienstleistungen zugänglich gemacht werden, sagte Patrick Frauchiger, der die neu geschaffene Stelle des Chief Digital Officer bekleidet. Das beinhaltet auch die Steuererklärung oder die Motorfahrzeugskontrolle.

Es gilt: «Digital first but not digital only.» Das bedeutet: Menschen, die keinen Internetzugang besitzen, muss es weiterhin möglich sein, Dienstleistungen analog in Anspruch zu nehmen. Die Digitalisierung soll Menschen aber auch entgegenkommen. Ab diesem Sommer soll es Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sowie Auslandschweizern und -schweizerinnen möglich gemacht werden, online abzustimmen.

Digital Lab über sieben Departemente hinaus: Die Umsetzung

Um seine Ambitionen umsetzten zu können, gründet die Regierung das Digital Lab. Das Entwicklungsteam überlegt sich, wie es den strategischen Aufbau gemeinsam meistern kann. Mitarbeitende von kantonalen Ämtern können sich freiwillig im Netzwerk des Digital Lab engagieren. Im Netzwerk arbeite man bereichs- und hierarchieübergreifend. Das Entwicklungsteam weicht die Grenzen zwischen den Departementen auf.

Die neue Digitalstrategie des Kantons à la Silicon Valley könnte möglicherweise sogar von Google abgeschaut sein. «Unser Motto ist ‹Copy first›: Sinnvolle digitale Konzepte werden übernommen», sagte Philippe Hehn, Leiter Operations IT Basel-Stadt. Natürlich sei der Ehrgeiz, irgendwann zu sagen: «Copy us», sagte er lachend.