Für Bundesrat Alain Berset (SP) war der Beginn des Samstag ein folkloristischer, wilder und urchig mittelalterlicher. Der Bundesrat aus der Westschweiz empfing am Rheinbord die Reverenz des Vogel Gryff und seines Spiels, der am 26. Januar das ganze Kleinbasel im Griff hat. Vom Morgen bis zum späten Abend. Eigentlich wäre der Tag ja am 27. Januar – da dieser aber ein Sonntag ist, fällt der Brauch heuer auf einen Samstag.

Berset beobachtete das Spektakel zu Beginn anders als die Tausenden Menschen, die das Spektakel begleiten: Er war als Ehrengast Teil der Flossfahrt des Wild Maa. Der Ansturm auf den für die meisten Basler und Touristen prominentesten Tanz der drei Wappenzeichen der Kleinbasler Ehrengesellschaften (3E) auf der Mittleren Brücke war erneut gross; vom feuchtkalten Wetter liess sich niemand abhalten.

Für die 3E steht dieser Vogel Gryff erneut teilweise im Zeichen der Gesellschaftspolitik. So berät die Bürgergemeinde dieses Jahr noch einmal über die Frauenfrage für die Gesellschaften. Zwischenzeitlich hat der Bürgerrat den 3E nachgezogen und reglementarisch erlaubt, dass Frauen aufgenommen werden können. Ob sie es auch dürfen, darüber müssen im Bedarfsfall die Gesellschaften entscheiden. Ob sie aufgenommen werden müssen, wird noch zu diskutieren geben.

Es wird getanzt und getanzt und getanzt...

Im Verlaufe des Tages stehen insgesamt fast 40 Tänze vor Meistern und Vorgesetzten und an verschiedenen Orten im Kleinbasel auf ihrem bis tief in die Nacht andauernden Programm. Dazu gehört jeweils auch der Auftritt am «Gryffe-Mähli», wo die Gesellschaftsbrüder und ihre Gäste am Nachmittag unter sich sind. Für diesen Anlass hat auch Bundesrat Alain Berset seine Teilnahme zugesagt. Zuvor war der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern als Ehrengast bereits an Bord des Flosses auf dem Rhein talwärts gefahren.

Die 3E sind aus zunftähnlichen Zusammenschlüssen der Kleinbasler Bürger im Mittelalter hervorgegangen. Sie nahmen im rechtsufrigen Teil der Stadt Baselgesellschaftliche und öffentliche Aufgaben wahr. Der Brauch des Vogel Gryff entwickelte sich aus den jährlichen Waffeninspektionen früherer Zeiten. (ans/sda)

