Dirk Schübeler über das Friedrich Miescher Institut: «Ein zweites Institut wie uns gibt es nicht»

Basel Bei Unternehmen, aber auch Museen, Universitäten und Spitälern taucht immer wieder der Vergleich mit der Champions League auf. Immer dann, wenn betont werden will, dass ein Akteur in seiner Branche europaweit vorne mitspielen will. Das Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (FMI) kann sich in der biomedizinischen Grundlagenforschung nicht nur mit der Konkurrenz in Europa messen, sondern auf der ganzen Welt.

Bei Forschungsgeldern der Europäischen Union steht das Institut gar an der Spitze von 172 Antragsstellern. Eine Auswertung der Zusagen zwischen 2014 und 2018 ergab, dass das FMI eine Erfolgsquote von 75 Prozent erreicht. Das heisst, dass drei von vier Projekten, die das FMI beim Europäischen Forschungsrat (ERC) einreichte, genehmigt worden sind.

Wie oft wissenschaftliche Studien in anderen Arbeiten zitiert werden, ist eine der härtesten Währungen im Wissenschaftsbetrieb. Auch hier schwingt das FMI oben aus. Bei einer Auswertung der Zitierungen pro Arbeit zwischen 2009 und 2019 schlägt das FMI in den Forschungsrichtungen Biologie-Biochemie, Klinische Medizin sowie Neuro- und Verhaltenswissenschaften alle universitären Schweizer Hochschulen inklusive der ETH Zürich und der EFPL Lausanne – und das bei vergleichsweise kleiner Belegschaft: Derzeit sind in den 22 Forschungsgruppen am FMI 340 Personen tätig, sie stammen aus 43 Ländern. Der grösste Teil des Personals sind Doktoranden und Postdoktoranden. Sie forschen in den drei Schwerpunkten des FMI: Neurobiologie, Quantitative Biologie und Epigenetik (diese beschäftigt sich mit der Aktivität der Gene). Die Grundfinanzierung kommt von Novartis. Ein wesentlicher Teil des FMI-Budgets stammt aus dem erfolgreichen Einwerben von Forschungsgeldern.

Friedrich Miescher, Entdecker der DNA, als Namensgeber

Schon mit der Wahl des Namens wurde die Latte hoch gelegt: Bei der Gründung des FMI im Jahr 1970 war es ein Jahrhundert und ein Jahr her, seit Friedrich Miescher in Zellkernen eine bislang unbekannte Substanz entdeckte. Der spätere Professor an der Universität Basel entschied sich, diese Substanz Nuklein zu nennen, heute bekannt als DNA, Desoxyribonukleinsäure. Als das Institut im April 1970 gegründet wurde, waren die beiden Geldgeber, die Geigy AG und die Ciba, gerade daran, über ein Zusammengehen zu verhandeln, was sie wenige Monate später vollzogen. 1996 folgte dann die Fusion zwischen Ciba und Sandoz zu Novartis.

Was trotz aller Wechsel bei Ciba und Novartis blieb, war die Unterstützung und die Unabhängigkeit des FMI. Es ist als eigenständige Stiftung mit der Universität Basel und mit den Novartis Institutes for BioMedical Research affiliiert. 2023 zieht das FMI auf den Novartis Campus, nach über vierzig Jahren auf dem Rosental-Areal.